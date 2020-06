Inter Zagueiro do Inter doa 20% de receitas com linha especial de bonés para o combate do novo coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Foto: (Pérsio Ciulla | TXT Sports)

A popularidade de Victor Cuesta com o torcedor será revertida em prol do combate ao novo coronavírus. Parte da renda arrecadada com a linha de bonés personalizada do zagueiro, agora, será revertida para a campanha da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre para estruturação de novos leitos visando o tratamento de pacientes com a Covid-19.

A iniciativa do gringo irá garantir que 20% das receitas arrecadadas com a venda dos itens serão destinadas ao projeto ‘O Gre-Nal Mais Importante da História’. A campanha, que já conta com o apoio de Grêmio e Inter, tem como objetivo aumentar a capacidade da Santa Casa para o tratamento da Covid-19.

“A gente criou este produto há mais de um ano, fizemos algumas ações, e percebemos que o torcedor colorado gostou. Agora, além de ser uma forma de manter a proximidade com a torcida mesmo sem jogos, estamos retomando com a oportunidade de ajudar uma campanha importante. Acredito que tudo que a gente faça, seja maior ou menor, é válido para reduzir as dificuldades deste momento que vivemos”, declarou Cuesta.

A linha de bonés do el patron colorado está disponível através deste link.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

