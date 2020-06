Inter Jogadores do Inter tem treino com foco na finalizações

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Já completando um mês de atividades físicas, a quarta-feira no CT Parque Gigante esteve voltada para a pontaria dos atletas do Inter. Sob a avaliação do técnico Eduardo Coudet, o elenco realizou diversos exercícios de finalizações.

Seguindo as recomendações do protocolo médico estabelecido, a comissão técnica colorada organizou as atividades em duas fases. Começando pela troca de passe e depois com trabalhos de conclusão a gol.

Os trabalhos seguem no turno da manhã desta quinta-feira, quando restará apenas dois treinamentos para a finalização de mais uma semana de treinos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

