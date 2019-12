Acontece A Boa Pitada, do chef Jorge Nascimento, oferece cardápio especial para a ceia natalina

19 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

Final de ano. A correria é sempre grande, um vai e vem constante entre compromissos sociais, comemorações e tarefas a cumprir. Para quem ainda não conseguiu parar para organizar a ceia natalina, o chef de cozinha Jorge Nascimento oferece diversas opções que integram o cardápio de sua empresa, a Boa Pitada.

Sabor e qualidade à mesa não faltam no menu, onde desfilam o que ele define como “Belisques do Chef”, ou seja, entradas que vão de pratos simples a outros mais sofisticados, para todos os gostos, com preços acessíveis. São saladas, azeitonas recheadas com amêndoas, caponata, cebola caramelizada, cogumelos, terrines, patês, tendo como pano de fundo especiarias e ervas que reforçam aromas e diferenciam cada prato. Além disso, uma ampla seleção de pães artesanais complementam a proposta dos “Belisques”, que o chef garante, “agradam a todas as pessoas”.

Mas não fica nisso, nas opções para a ceia natalina estão presentes, como não poderia deixar de ser, o peru, o chester e o lombo, acompanhados de arroz, chutneys, compotas de frutas e ervas e a tradicional farofa. Como sobremesa, o chef sugere o Apfelstrudel e a Marquise de Chocolate com Calda de Frutas Vermelhas.

Jorge Nascimento lembra que as encomendas podem ser feitas pelo fone 997450590 e as entregas serão efetuadas até às 16h do dia 24. “Nosso cardápio foi pensado par atender a todos os segmentos de público, tanto em sabores quanto em variedade e preços. Nosso objetivo é bem servir aos nossos clientes, com um serviço de excelência”, finaliza.

