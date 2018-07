A Polícia Federal prendeu uma mulher que tentava embarcar para Portugal com 40 quilos de cocaína

Policiais federais prenderam na noite de quinta-feira (26) uma mulher com 40 quilos de cocaína no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A passageira tentava embarcar para Portugal.

Segundo a PF (Polícia Federal), a passageira de 29 anos foi selecionada para entrevista. Durante o questionário, ela deu respostas evasivas e, por isso, foi revistada. As malas também foram abertas. Dentro da bagagem foram encontrados 40 tijolos da droga, além de bisnaguinhas, bolachas e balas.

A mulher disse aos policiais que receberia um pagamento em dinheiro pelo transporte da droga até o Aeroporto de Lisboa. A passageira, presa em flagrante, será encaminhada à Justiça e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Foragidos no RS

Dois foragidos do regime semiaberto foram presos pela Polícia Civil, na quarta-feira (25), em Porto Alegre. Os criminosos, de 21 e 32 anos, têm condenações por roubo e associação criminosa.

Segundo o delegado Marco Guns, o bandido mais jovem possui cinco indiciamentos por assaltos. As detenções ocorreram em uma residência no Morro Santana e em um bar na Vila dos Papeleiros. A ação foi realizada pela Delegacia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais.

Tráfico

Também na quarta-feira, a Polícia Civil deflagrou a Operação Adsumus para combater o tráfico de drogas no interior do Rio Grande do Sul. A ação foi realizada nos municípios de São Sepé, Santa Maria e Caxias do Sul.

Quatorze criminosos foram presos, sendo dez por meio de mandados de prisão preventiva e quatro por mandados de prisão temporária. Um simulacro de arma de fogo e 456 gramas de maconha foram apreendidos.

