10 de janeiro de 2020

Foto: Thiago Ourique/Divulgação

O ano de 2020 promete ser positivo para a economia nacional. O otimismo com a retomada do mercado estará em pauta no primeiro encontro da AJE (Associação de Jovens Empresários) de Porto Alegre.

Marcado para acontecer na próxima terça-feira (14), a partir das 19h30min, no Na Vida Real Bar (Rua Tenente Coronel Fabricio Pillar, 93 – Mont’Serrat), a AJE-POA receberá dois nomes que têm ganhado destaque pela representatividade no empreendedorismo feminino: Carolina Vence, diretora do Studio Carolina Vence, e a designer de moda Carolina Bolina. O evento é exclusivo para associados da AJE POA.

Serviço:

O que: 1º Encontro AJE-POA 2020

Quando: 14 de janeiro (terça-feira);

Onde: Na Vida Real Bar (Rua Tenente Coronel Fabricio Pillar, 93 – Mont’Serrat);

Horário: a partir das 19h30;

Convidadas: Carolina Vence, diretora do Studio Carolina Vence, e a designer de moda Carolina Bolina.

