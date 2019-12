Brasil Aprovado texto da Lei de Liberdade Econômica no RS

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Deputado Rodrigo Lorenzoni dialogou com bancadas pela aprovação da proposta. Foto Evandro Oliveira/ALRS

Com a aprovação pelo plenário da Assembleia Legislativa na sessão desta quarta-feira do projeto do deputado Rodrigo Lorenzoni (DEM), o Rio Grande do Sul é o primeiro estado no Brasil a ter uma versão da Lei de Liberdade Econômica. A legislação está baseada na Lei de Liberdade Econômica apresentada pelo governo federal e já aprovada pelo Congresso Nacional. A proposta que será encaminhada à sanção pelo governador Eduardo Leite, simplifica diversos processos para quem deseja abrir uma empresa.

Lorenzoni avalia que “agora, com um cenário favorável ao empreendedor, o Rio Grande do Sul conseguirá incentivar a abertura de novos negócios e, assim, abrir novos postos de trabalhos para a população.”

