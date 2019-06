Bier Park é a nova atração de Gramado

O Rasen Platz, complexo cervejeiro da Rasen Bier – a primeira cervejaria gramadense – ganha agora a companhia do Bier Park, um parque temático dedicado à cultura cervejeira. Localizado na Rua Coberta, um dos principais pontos comerciais de Gramado e inaugurado em 2017, o empreendimento tornou-se rapidamente uma atração obrigatória para turistas e comunidade local que buscam gastronomia e entretenimento no coração de Gramado.

O Bier Park é o parque mais tecnológico de Gramado e oferece uma visita guiada contando a história da cerveja. Desde os primórdios da fabricação e sua descoberta pelos sumérios e babilônicos, passando pelo Egito, Império Romano, abordando como os Bárbaros difundiram o “líquido precioso” pela Europa e finalizando com a participação dos monges na Idade Média.

Contando ainda o surgimento da Lei da Pureza, o tour trata dos ingredientes, insumos e parte para a fabricação atual da cerveja em uma simulação de uma fábrica, onde se pode conhecer o malte e lúpulo. A visita é acompanhada por monitores treinados e conta ainda com explicações dadas por personagens mecatrônicos.

Cabe destacar que o Bier Park possui um andar inteiro equipado com moderna interatividade, com realidade virtual em 3D (VR’s), simulador em 4D, informações em monitores com tela touch e ainda um passeio virtual, em uma bicicleta, pelos pontos turísticos de Gramado, no qual se produz um vídeo que é disponibilizado aos visitantes. No final da visita o visitante é conduzido ao Rasen Platz para as degustações de cerveja, de acordo com o ingresso adquirido e apenas para maiores de 18 anos.

O Rasen Platz proporciona um cardápio inspirado na gastronomia germânica e conta com dois mil metros quadrados e capacidade para atender 590 pessoas sentadas, e mesas também na Rua Coberta para curtir um pouco mais da movimentação. O empreendimento está instalado em um prédio imponente, com pé direito de 12 metros e uma porta com sete metros de altura. Dentro, garçons e garçonetes atendem aos visitantes com trajes típicos alemães, todos devidamente embalados por uma legítima e animada bandinha.

Bier Park

Funcionamento: diariamente das: 10h às 22h.

Local: Madre Verônica, 50. Mais conhecida como Rua Coberta.

Ingresso:

Adulto com degustação de chopp pilsen 300 ml = R$ 50,00

Adulto com degustação premium (7 estilos de chopp) = R$ 70,00

Estudante (+18) com degustação de chopp pilsen 300 ml = R$ 40,00

Estudante (+18) com degustação premium (7 estilos de chopp) = R$ 60,00

Sênior com degustação de chopp pilsen 300 ml = R$ 40,00

Sênior com degustação premium (7 estilos de chopp) = R$ 60,00

De 08 a 17 anos = R$ 25,00

De 0 a 07 anos = Isento

Instagram: @rasen_platz

