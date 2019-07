Coleta domiciliar do Weinmann cresce 150% em 3 anos

A coleta domiciliar do Weinmann obteve um crescimento de 150% em número de atendimentos desde 2016 até o momento. Agendar por telefone e dedicar apenas 15 minutos para a coleta de material biológico (sangue, urina, fezes, entre outros) de onde o cliente estiver representa conforto e economia de tempo, alinhando o serviço aos novos hábitos de se contratar e realizar tarefas sem a necessidade de deslocamento.

As 14 rotas diárias de coleta abrangem todos os bairros de Porto Alegre, funcionando inclusive aos domingos e feriados. O serviço contempla todos os exames de análises clínicas, com exceção aos que exigem dependência de médico. Atualmente o Weinmann está organizado para ampliar este número. Para o segundo semestre, a marca enfatiza os atributos do serviço sob o slogan “Coleta domiciliar é a presença do Weinmann na sua casa, no trabalho ou onde você preferir”.

