Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Duas unidades da Capital terão programação especial de verão para crianças entre 04 e 11 anos de idade. Mais informações pelo telefone (51) 3382-8800, no site www.sesc-rs.com.br/protasioalves ou pela página www.facebook.com/sescprotasioalves. E também pelo telefone (51) 3342- 5603, no site www.sesc-rs.com.br/navegantes ou pela página www.facebook.com/sescnavegantes. Foto: Divulgação SESC-RS Foto: Divulgação SESC-RS

As férias escolares já chegaram e as opções para as crianças aproveitarem o período também. A edição de verão do Projeto Brincando nas Férias Sesc terá atividades em dois locais de Porto Alegre – Sesc Protásio Alves e Sesc Navegantes. O objetivo do Brincando nas Férias é proporcionar diversão e integração às crianças no período de férias, para aproveitarem melhor o tempo livre participando de atividades recreativas e que incentivem o desenvolvimento de hábitos saudáveis e estimulem a integração social. No Sesc Navegantes (Av. Brasil, 483), as atividades iniciam já no dia 06 de janeiro e no Sesc Protásio Alves (Av. Protásio Alves, 6220) a programação será a partir de 13 de janeiro. Veja detalhes abaixo.

No Sesc Navegantes (Av. Brasil, 483), as atividades para crianças de 04 a 11 anos, acontecem de 06 a 31 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. As inscrições podem ser feitas a partir de 02 de janeiro, no próprio local, no turno da tarde. Os valores por semana são de R$ 110 para categorias Comércio e Serviços e Empresários do Cartão Sesc/Senac e R$ 130 para o público em geral, com desconto de 10% na aquisição das quatro semanas na mesma venda. Serão oferecidas atividades como oficinas de teatro, de dança, de culinária e de cuidados com a saúde bucal, além de recreação, cine games, jogos eletrônicos, passa ou repassa, caça ao tesouro e festa dos super-heróis. Estão disponíveis 30 vagas para crianças de 4 a 6 anos; 10 vagas para crianças de 7 a 8 anos; e 10 vagas para crianças de 9 a 11 anos. As crianças terão lanche da manhã, almoço e lanche da tarde. Entre as orientações gerais estão: Não está autorizada a entrada de alimento e bebida no projeto (bolacha recheada, refrigerante, salgadinho, etc); Vestir roupas confortáveis; Identificar todo material com nome (mochila, brinquedo, garrafa); e Trazer brinquedos e acessórios somente em dias combinados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3342- 5603, no site www.sesc-rs.com.br/navegantes ou pela página www.facebook.com/sescnavegantes.

Já no Sesc Protásio Alves (Av. Protásio Alves, 6220), a agenda para a garotada de 07 a 10 anos será realizada durante cinco semanas, a partir do dia 13 de janeiro e até o dia 14 de fevereiro, das 13h às 18h. Estão programadas atividades lúdicas, recreativas e esportivas. Haverá também oficina esportiva, patinação, eco trilha, oficina ecológica, natação kids, ritmos kids, oficina de culinária e projeto de Atividades Psicomotoras, Lúdicas e Esportivas (Aples). As vagas são limitadas e os interessados já podem fazer inscrição diretamente no Sesc Protásio Alves. Os valores por semana variam entre R$ 70,00 para categorias Comércio e Serviços e Empresários do Cartão Sesc/Senac e R$ 130,00 para o público em geral. Todas as crianças ganham camiseta do projeto e todo material necessário para a realização das oficinas. A alimentação não está inclusa, devendo ser providenciada pelos responsáveis. Mais informações pelo telefone (51) 3382-8800, no site www.sesc-rs.com.br/protasioalves ou pela página www.facebook.com/sescprotasioalves.

Projeto Brincando nas Férias Sesc – Porto Alegre / Unidade Sesc Navegantes/ Período: 06 a 31/01/2020/ Sesc Navegantes (Av. Brasil, 483)/ 7h30 recepção das crianças; 8h início das atividades; e 17h30 encerramento das atividades/ Idades: 04 a 11 anos

Semana 1: 06 a 10 de janeiro/ Semana 2: 13 a 17 de janeiro/ Semana 3: 20 a 24 de janeiro/ Semana 4: 27 a 31 de janeiro.

Inscrições a partir de 02 de janeiro no Sesc Navegantes (Av. Brasil 483 – Porto Alegre), no turno da tarde

Unidade Sesc Protásio Alves/ 13/01 a 14/02/2020/ Sesc Protásio Alves (Av. Protásio Alves, 6220)/ das 13h às 18h/ Idades: 07 a 10 anos

Semana 1: 13 a 17 de janeiro/ Semana 2: 20 a 24 de janeiro/ Semana 3: 27 a 31 de janeiro/ Semana 4: 03 a 07 de fevereiro/ Semana 5: 10 a 14 de fevereiro

Inscrições limitadas abertas no próprio Sesc Protásio Alves

