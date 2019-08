Craque do Grêmio investe em empreendimento de alto padrão em Lajeado

Um empreendimento da CSP Construtora, de alto padrão em Lajeado, no Vale do Taquari, tem um investidor que é craque: o jogador do Grêmio, Pedro Geromel – quatro anos seguidos eleito o melhor zagueiro do Brasil e por dois anos o melhor da América. Será o Copenhagen Residence Club.

O projeto está em fase de construção. A novidade está localizada no bairro São Cristóvão, e, em relação ao nível do mar, é um dos edifícios mais altos do Vale do Taquari, com vista privilegiada para outras seis cidades: Arroio do Meio, Colinas, Teutônia, Estrela, Cruzeiro e Santa Clara do Sul.

Geromel explicou o porquê de ter escolhido a cidade: “Lajeado despertou meu interesse pois está em constante crescimento. É próximo a capital e tem fácil acesso a outras regiões do Estado. Além disso, tenho amigos na cidade”, conta.

A previsão de entrega é 2020 e as unidades estão sendo comercializadas a partir de R$ 950 mil reais.

Projeto

São 16 andares, dois com garagem, um com hall de entrada, 11 com dois apartamentos por andar, e dois com cobertura duplex. Com projeto arquitetônico da ESPAÇO 3, o Copenhagen ainda contempla espaço kids, dois salões de festas, espaço gourmet, piscina, jardim de inverno, duas guaritas de segurança, elevadores individuais e sociais, gerador próprio e posição solar 270 graus.

“Criamos o Copenhagen pensando em oferecer algo inédito na região. Lajeado é uma cidade polo e necessitava de um empreendimento com este conceito moderno. Estamos oferecendo às famílias um local para morar com segurança e com opções de um clube de lazer”, afirma Sérgio Azevedo, diretor da CSP.

Deixe seu comentário: