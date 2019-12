Acontece Cremers entrega Prêmio Mérito 2019 e recebe palestra de Paulo Uebel sobre desburocratização digital da saúde pública

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Antonio Spencer Uebel. (Foto: O Sul)

Na tarde desta sexta-feira (20) aconteceu a entrega da medalha do Prêmio Mérito Cremers 2019. A premiação prestou homenagem a importantes nomes do meio jurídico que foram parceiros do órgão na defesa da boa medicina. O evento foi realizado no auditório do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

Os homenageados foram Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, desembargador do TRF-4; Niwton Carpes da Silva, desembargador do TJ-RS; Claudio Lamachia, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB; Enir Madruga de Ávila, defensor público da DPE-RS e Marcelo Lemos Dornelles, subprocurador-geral de Justiça para assuntos institucionais do MP-RS.

Além disso, o evento contou com uma palestra do Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel. O tema foi “Governo Digital e seus Impactos na Melhoria dos Serviços Públicos”.

O gaúcho Paulo Uebel é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-RS, especialista em Direito Tributário, Financeiro e Econômico pela UFRGS e em Liderança Global pela Georgetown University (EUA). Tem mestrado em Administração Pública pela Columbia University (EUA) e foi Secretário Municipal de Gestão de São Paulo (2017/2018), CEO das empresas Webforce Venture e Wework Brasil e CEO Global do Grupo de Líderes Empresariais (Lide RS).

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário