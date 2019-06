Dia C enaltece cooperativismo com atividades gratuitas na Redenção

As cooperativas gaúchas estão mobilizadas para realizar o programa Dia de Cooperar – também conhecido como Dia C. No sábado, dia 6 de julho, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Rio Grande do Sul (Sescoop/RS), juntamente com outros grupos e voluntários celebrarão o Dia Internacional do Cooperativismo. Nesta data, o movimento acontece para estimular iniciativas voluntárias, diferenciadas e que transformam a realidade dos brasileiros.

O evento está programado para acontecer na Redenção, em Porto Alegre, das 9h às 17h. Haverá serviços gratuitos de saúde, corte de cabelo, oficinas infantis, orientação financeira, além de apresentações artísticas. A previsão é de beneficiar cerca de 25 mil pessoas, com a ajuda de 20 cooperativas que mobilizarão 300 voluntários.

O presidente do sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, diz que o Dia C é uma iniciativa para colocar em prática o cooperativismo: “Através do Dia C, podemos enxergar e auxiliar o próximo, contribuindo para melhorar a vida das pessoas e das comunidades onde as cooperativas estão inseridas.”

Deixe seu comentário: