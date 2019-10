Dois suspeitos assumem participação na briga que resultou na morte de um adolescente na orla do Guaíba, em Porto Alegre

Dois suspeitos assumiram à Polícia Civil terem participado da briga em que Haderson Júnior Martins Floriano, de 17 anos, foi morto na orla do Guaíba, em Porto Alegre, na madrugada de segunda-feira (30). De acordo com a delegada Roberta Bertoldo, eles se apresentaram algumas horas depois do crime. Um deles é maior, e o outro, menor de idade.

A polícia investiga para confirmar a autoria do crime, pois a identidade de um terceiro suspeito pode ser revelada. A delegada confirma ainda que o motivo declarado por eles para a briga foi o fato de um grupo de pessoas ter gritado o nome de uma facção criminosa. Um segundo grupo gritou o nome de outra, o que serviu de estímulo para o confronto. Ambos têm antecedentes criminais.

Conforme a Polícia Civil, dois grupos estavam consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes durante a tarde. Por volta da 1h30, começaram uma briga generalizada. Haderson foi agredido com socos e chutes e atingido com uma garrafa de vidro. Os pedaços de vidro atingiram o peito do jovem, que acabou morrendo.

