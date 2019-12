Inter Em apresentação, Eduardo Coudet projeta ano do Inter: “jogadores protagonistas e equipe competitiva”

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Novo técnico foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira, no Beira-Rio Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Eduardo Coudet foi apresentado oficialmente pelo Inter em coletiva, nesta quinta-feira, no estádio Beira-Rio. Em sua primeira entrevista com os jornalistas, o Chacho, como prefere ser chamado, deu indícios de como será seu trabalho em 2020. Em meio à ambientação sobre as questões do clube e do elenco, o treinador deixou claro que espera a chegada de reposição de peças e que formará uma equipe competitiva.

“Gosto de todos da equipe. O Inter tem um bom plantel. Tratei de saber sobre os jogadores que teria à disposição e como poderia usá-los para adaptar as minhas ideias. Nesse sentido, não teremos problemas. Temos que definir com a direção. Vamos ver as características para agregar. Queremos jogadores importantes, que sejam protagonistas. Queremos uma equipe competitiva e protagonista. Sabemos que precisamos reforçar”, declarou o Coudet.

Conhecido por um estilo de jogo de competitivo, o novo técnico afirma que buscará a analisar as pelas para impor seu sistema de jogo. Previamente, a preferência é por atuar com dois atacantes: “Temos que definir um plantel e a partir disso vamos definir qual é a melhor ideia de jogo pra pôr em campo. Minhas equipes, normalmente, jogam com dois atacantes. O sistema vai se adaptando aos momentos dos jogadores. Vamos armar, dependendo da situação de cada atleta.”

A utilização das categorias de base também foi assunto tratado por Eduardo Coudet. O argentino, que já revelou nomes Franco Cervi, Montoya (ex-Grêmio) e Giovani Lo Celso em sua passagem pelo Rosario Central, apontou que poderá dar chances aos garotos: “Temos bons jogadores, já com capacidade para atuar no principal. A bola não pede documento. Trataremos de ver quem estará mais capacitado pra atuar.”

Depois da recepção com festa no aeroporto, os colorados ainda poderão conferir mais de perto o seu novo técnico. Eduardo Coudet estará no estádio Beira-Rio, no sábado, no evento beneficente Lance de Craque, partida que será protagonizada por amigos de D’Alessandro e amigos de Paolo Guerrero, onde Chaco será um dos técnicos das equipes.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

