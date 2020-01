Acontece Empreendedora conquista mercado da beleza com criatividade e qualificação

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Ana Paula Oliveira Foto: Willian Oliveira Foto: Willian Oliveira

Na contramão da crise, o mercado de beleza e estética cresce continuamente no Brasil. Mudanças no comportamento da população também fizeram com que os tratamentos estéticos parassem de ser vistos como “coisa de mulher”. Atualmente, muitos homens são adeptos de procedimentos variados no segmento.

De olho nessa tendência, há oito anos, Ana Paula Oliveira decidiu empreender nesse ramo. Mas, para isso, começou – bem antes – a investir em profissionalização.

Aos 18 anos, fez seu primeiro curso na área da beleza, de Depilação. Alguns anos depois, fez o de Designer de Sobrancelhas, na Escola de Estética Belart. “Eu trabalhava no comércio como assistente de Marketing e Vitrinista, e fazia meus atendimentos simultaneamente”, recorda.

Com o objetivo de ampliar sua carteira de clientes, também se especializou em epilação egípcia, técnica milenar de depilação com linha, lifting e tintura de cílios, além de ter feito curso de maquiadora, visagista e de micropigmentadora de sobrancelhas, olhos e lábios, com técnica de indutor manual. “Sempre acreditei na qualificação profissional e na excelência no atendimento para conquistar as pessoas”, destaca.

Com um conhecimento maior no ramo da beleza, aos 30 anos, Ana Paula abandonou o varejo e começou a trabalhar em tempo integral numa estética. “Eu estava feliz, mas ainda tinha o sonho de ter o meu negócio. Comecei a colocar minha energia 100% nisso. E quando se quer muito algo, se consegue”, afirma ela, que completa: “Há quatro anos estou solo, com meu estúdio. Hoje, conto com 60 clientes fixos mensais, além dos rotativos”.

Com o que ganha, conquistou sua independência financeira e já foca na expansão do negócio, com a instalação de jet bronze no estúdio que possui na Rua Felipe Neri nº 320 sala 401, no bairro Moinhos de Vento. “Estou sempre criando coisas novas para atrair público. Recentemente, lancei um plano de beleza mensal em comemoração aos oito anos de atividade, o Sobranflix, que dá direito a mais de uma visita por mês para designer de sobrancelha, com desconto de 25%”.

Com nome inspirado em uma famosa plataforma de filmes e séries, o projeto é inédito em Porto Alegre. “No ramo das sobrancelhas, é uma novidade. E as pessoas adoram novidades”, avalia.

Além de todas as atividades que possui no estúdio, Ana Paula também divide informações no @anasobracelhasemicro e ministra cursos nas áreas em que atua. “Gosto de dividir o conhecimento que adquiri nessa quase uma década de profissão. Através dos cursos, muitas pessoas descobrem seus talentos no ramo da beleza, montam pequenos negócios e conquistam a independência financeira, como eu fiz. E isso faz tudo valer a pena”, finaliza.

