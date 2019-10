Espetáculo Illumination terá narrativa de Cid Moreira no 34º Natal Luz de Gramado

A Gramadotur, Autarquia Municipal que promove o maior evento natalino do Brasil cuida de cada detalhe para a realização da 34ª edição do Natal Luz de Gramado que inicia no próximo dia 24 de outubro. Todos os grandes espetáculos terão novos diretores que preparam grandes surpresas e novidades. Neste cenário de atrações está o Illumination, o novo show do Lago que terá a direção de Sérgio Korsakoff e uma cenografia e efeitos especiais de última geração. O show terá uma narrativa com a voz de Cid Moreira, contando a criação do Mundo, o Nascimento de Jesus, e o verdadeiro sentido do Natal. Cid Moreira é jornalista, locutor e apresentador, famoso por sua voz grave e singular, a qual impõe a sensação de um eco aos espectadores. Cid Moreira tem 75 anos de carreira e mais de 50 anos de TV Globo. Ele está no Guiness, como o apresentador de telejornal que ficou mais tempo no ar. No Fantástico, além de apresentar o programa, passou a narrar textos extraordinários, poesias e textos bíblicos, o que o levou a gravar a Bíblia na íntegra, do Gênesis ao Apocalipse.

Com 92 anos de idade, Cid Moreira continua sendo um ícone do jornalismo brasileiro, e é referência na gravação de textos bíblicos, vida saudável e longevidade. Hoje, além de seu contrato de exclusividade com a Globo, Cid viaja pelo Brasil, com a jornalista Fátima Sampaio Moreira (esposa) e o jornalista Siloé Almeida. Em suas apresentações, de maneira espontânea, ele conta muitas histórias de sua vida e experiência como apresentador, responde perguntas do auditório e fala de sua relação com a Bíblia. Cid também publicou o livro Boa Noite. O nome de sua biografia deve-se à sua frase “Boa Noite!”, com a qual encerrava o Jornal Nacional.

Falando sobre o espetáculo, o Diretor, Sérgio Korsakoff, conta que “o Illumination, além de Cid Moreira, terá grandes tenores e sopranos e arranjos musicais emocionantes sob o comando de Walther Neto e dois maestros que irão apresentar grandes clássicos de Natal”. No palco, 24 bailarinas e bailarinos, 32 coralistas, 20 percussionistas, violinistas, fogos, águas dançantes, quatro telas de projeção em água com 200 m² cada uma e um novo chafariz. Atores irão representar os Três Reis Magos e a história de José e Maria em um cenário especialmente construído e projetado.

O espetáculo no Lago Joaquina Rita Bier será apresentado todas as quartas e sábados às 21 horas. Em dezembro acontece também às segundas-feiras às 21 horas. Os ingressos estão à venda pelo site oficial www.natalluzdegramado.com.br .

