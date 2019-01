Faculdade Senac Porto Alegre oferece curso de Atualização para Instrutor de Trânsito

A Faculdade Senac Porto Alegre está com inscrições abertas para o curso de Atualização para Instrutor de Trânsito. As aulas iniciam no dia 22 de fevereiro, com encontros na sexta e sábado das 8h30 às 18h. Com carga horária de 20 horas, o curso visa atualizar conteúdos para Instrutores de Trânsito que atuam há mais de cinco anos, atendendo a disposição legal contida na Resolução 358/10 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e atos decorrentes da Portaria 168/13 DETRAN RS. Para participar, o aluno deve apresentar o certificado de formação em Instrutor de Trânsito.

Matrículas podem ser feitas online pelo site www.senacrs.com.br/fspoa ou presencialmente na Faculdade Senac Porto Alegre, localizada na rua Coronel Genuíno, 130. Mais informações pelo telefone (51) 3022-1044.

