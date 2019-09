Federasul abre espaço para o debate sobre O Brasil de Hoje

O debate sobre O Brasil de Hoje será o tema do próximo Tá na Mesa, na próxima quarta-feira (11), na Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). A ideia é discutir o tema com a visão dos convidados: o escritor Percival Puggina e o sócio-fundador do projeto Brasil Paralelo, Henrique Viana. Eles vão falar ainda sobre as ações necessárias para promover o empreendedorismo e destravar projetos que promovam o crescimento do Estado e do País.

A Federasul fica no Palácio do Comércio, Largo Visconde de Cairú, 17, 4º andar, no Centro de Porto Alegre.

