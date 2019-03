Financiamento de barcos ganha popularidade no Brasil

Entradas menores, prazos e parcelas mais suaves, além da economia em comparação com o aluguel da diária de barco. Essas são algumas das vantagens observadas por quem deseja adquirir a sua primeira embarcação e começar a se aventurar por mares, rios e represas do país. A modalidade de financiamento de barcos está ganhando a preferência de consumidores no Brasil. De acordo com informações do Guia de Barcos do Grupo Náutica, cerca de 50% das embarcações vendidas nos salões náuticos do país são financiadas.

É o caso do estaleiro Triton Yachts, com cerca de 20 anos de expertise em produção de embarcações a motor de lazer. Mais de 50% dos barcos de 23 a 52 pés vendidos em 2018 foram financiados. Segundo o diretor de marketing da empresa o desempenho se deve as condições de pagamento com crédito facilitado e opção de parcelar até 70% do valor do bem.

“É preciso desmitificar a ideia de que o mercado náutico é inacessível. É possível chegar a uma excelente relação custo x benefício, com preço justo e com condições de pagamento facilitadas aos consumidores. Porém, além desse fator, ao comprar uma embarcação, é importante avaliar que, diferentemente do mercado automobilístico, a produção de embarcações acontece de forma muito manual. Para tanto, é necessário observar a solidez da empresa, que reflete o conhecimento por traz do design, estrutura, técnica e procedência dos materiais, mas também rigoroso controle de qualidade”, diz o diretor de marketing da Triton Yachts Allan P. Cechelero.

Com quase 7 metros de comprimento, a Triton 230 Open é o modelo de entrada da Triton Yachts. Pode acomodar confortavelmente até 8 pessoas durante o dia de navegação e custa a partir de R$ 138 mil, dependendo da motorização e configurações escolhidas. Tem ampla plataforma de popa para facilitar o acesso à água e área de convivência com sofás na proa. Ao lado do posto de comando conta ainda com uma poltrona e sofá em L além de um lavabo. Usa motor de centro-rabeta com opções de 150HP a 220HP.

Na simulação de financiamento de compra oferecida pelo Banco Alfa, com 30% de entrada, o saldo pode ser financiado em até 60 vezes com a taxa de juros de 1,55% ao mês*. Nesta simulação, as prestações do financiamento ficam em torno de R$2.600 por mês, que representa cerca de R$ 87 por dia. Este valor, se comparado com o aluguel da diária de um barco – que pode custar cerca de R$ 1.500 para até 7 pessoas segundo pesquisas – representa uma economia de quase 94%.

