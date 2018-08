Gramado Summit 2018 encerra nesta sexta, dia 10, com a final da Batalha de Startups

Um dos maiores encontros de Inovação e Empreendedorismo do país, a Gramado Summit, encerra nesta sexta-feira em Gramado/RS. O último dia de evento terá 13 palestrantes divididos em dois palcos de conteúdo: o palco Jobs e o palco Gates. Entre os palestrantes Jaime Muller, Chief Operating Officer SAP, Pedro Conrade, CEO Neon Pagamentos, Tito Gusmão, Founder Warren, Théo Orosco, co-founder & CEO Exact Sales, entre outros.

Um dos pontos altos e que fechará o evento com chave de ouro será a grande final da Batalha de Startups. A partir das 18 horas, no Palco Gates, será conhecida a startup vencedora que levará o investimento de 100 mil reais. Promovida em parceria com a Superjobs, a competição destinará um investimento de R$ 100 mil para o melhor pitch.

A estimativa da organização é que pelo menos 4 mil empreendedores passem pela Gramado Summit em três dias. “O que a gente mais quer é colocar em destaque jovens empreendedores com a oportunidade para ficarem de frente com os maiores investidores do país. Ao mesmo tempo em que são lançados no mercado criando cases que com certeza vão impactar positivamente todo o nosso país no futuro”, analisa Marcus Rossi, CEO do evento.

