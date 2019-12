Acontece Índice de satisfação do brasileiro com o trabalho cresce 5%, aponta pesquisa da Sodexo

30 de dezembro de 2019

No terceiro trimestre de 2019, o IQVT, Índice Sodexo de Qualidade de Vida no Trabalho – uma ferramenta gratuita que mede a percepção dos brasileiros em relação às experiências de trabalho, foi de 6,50 pontos (em uma escala de 0 a 10), apresentando um aumento significativo de 5% em relação ao mesmo período do ano passado (6,22 pontos).

O levantamento também verificou que dentre as profissões estudadas, os estagiários são os mais satisfeitos com a experiência no trabalho (7,62 pontos), seguidos por presidência/diretoria/gerência (7,08 pontos), corretores de imóveis (6,79 pontos), coordenação/supervisão (6,74 pontos), empregados de áreas executivas (6,50 pontos), professores (6,38 pontos), serviços de apoio administrativo (6,34 pontos), outros (6,22 pontos), empregados de áreas de fabricação (5,98 pontos) e empregados para serviços (5,89 pontos).

“De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no trimestre encerrado em outubro, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,6%, tratando-se da primeira queda na série do indicador desde o trimestre encerrado em junho. Já no varejo, este foi o sexto mês seguido de crescimento de vendas. Esta leve melhora no nível de desemprego e no consumo das famílias pode ser uma das explicações para o crescimento do Índice de Qualidade de Vida no Trabalho no 3º trimestre deste ano”, analisa Fernando Cosenza, vice-presidente de Marketing da Sodexo Benefícios e Incentivos.

A análise de mais de 1.000 respostas de trabalhadores de todo o País durante o 3º trimestre deste ano mostrou ainda que todas as dimensões de qualidade de vida no trabalho, que influenciam diretamente na percepção e experiência de um indivíduo, apresentaram aumento, se considerado o mesmo período do ano passado. Os crescimentos variam de 2 a 6%, sendo que os tópicos relacionados à saúde e bem-estar e reconhecimento apresentaram os maiores aumentos (6,37 e 5,91 pontos respectivamente), e o relacionado à facilidade e eficiência apresentou o menor crescimento (6,87 pontos).

“Este resultado mostra o descontentamento dos colaboradores com itens relacionados às ferramentas e tecnologias oferecidas pelas empresas para que eles desempenhem suas atividades, o que aponta que, apesar da pequena reação da economia, ainda há uma limitação no investimento das empresas, impactando o ambiente de trabalho. Continuaremos monitorando e analisando o indicador em 2020 com o objetivo de acompanhar o ambiente e a produtividade nas organizações brasileiras”, comenta Cosenza.

O resultado do IQVT também apontou que a experiência no trabalho é mais positiva na região Sul (6,63 pontos), seguida pelas regiões Centro-Oeste (6,55 pontos), Norte (6,49 pontos), Nordeste (6,46 pontos) e Sudeste (6,25 pontos). Já os homens são mais satisfeitos profissionalmente que as mulheres (6,56 pontos contra 6,38 pontos).

A qualidade da experiência de trabalho

Ao longo dos últimos dois anos, a Sodexo Benefícios e Incentivos analisou e publicou os resultados do IQVT com o objetivo de contribuir para a melhora da experiência de trabalho em todo o País. Para a empresa, tal experiência é resultado da soma das percepções entre o empregado e seu empregador, considerando as 6 dimensões da qualidade de vida no trabalho.

“A percepção de qualidade de vida está diretamente relacionada com a qualidade da experiência de uma pessoa, que pode ser positiva ou negativa. Assim como a qualidade de vida, a experiência é individual e temporal, variando de acordo com as influências culturais, tecnológicas e físicas de um certo momento. Quando lançamos um olhar para as relações de trabalho, o contexto se mantém o mesmo e pode ser medido por meio de ferramentas como o IQVT ”, afirma Fernando.

A experiência de trabalho é considerada a próxima revolução da área de recursos humanos e coloca o funcionário no centro das decisões organizacionais. “Há mais de 50 anos, a Sodexo trabalha com o objetivo de levar mais qualidade de vida para as pessoas, que são o centro de tudo o que fazemos. Acreditamos que construir uma boa jornada de trabalho traz bem-estar e também aumenta a produtividade. O talento do ser humano é a próxima fronteira da competitividade”, finaliza Cosenza.

