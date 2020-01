Inter Inter faz primeiro contato e aguarda definição da situação de Thiago Galhardo com o Ceará

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Foto: (Ceará/Divulgação)

Em busca de reposições para o setor ofensivo, o Inter observa a situação de Thiago Galhardo, do Ceará. A direção do colorado fez uma sondagem pelo meia-atacante, mas não houve avanço no negócio. O colorado ainda aguarda uma resolução da situação do atleta, que ainda definirá sua situação com o clube cearense.

Inter e Ceará tem realizado negócios recentes. Nos últimos dias, o volante Charles teve a transferência concluída para o time cearense. O colorado ainda está acertando a ida em definitivo do zagueiro Klaus para o vozão.

Na temporada 2019, o jogador soma 34 jogos e 12 gols. Sua contratação tem o aval do técnico Eduardo Coudet.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Inter

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário