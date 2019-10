IntimaMente, um bate-papo sobre sexualidade, contará com palestrantes renomados para uma abordagem transparente sobre o tema

A Hot Pepper Sex Shop realiza na quarta-feira (06) o evento IntimaMente, com bate-papo sobre sexualidade. Serão três palestrantes, a partir das 19h, no Hotel Blue Tree Towers Millenium, na Avenida Borges de Medeiros, 3120, em Porto Alegre. O objetivo é um bate-papo sobre sexualidade, visando propiciar ao público uma relação mais apimentada, com dicas de produtos e muita informação.

“O Mundo encantado do botão” é o nome da palestra de Marcus Castropil, especialista sobre temas que envolvem a prática sexual, que vai dividir seus conhecimentos e mostrar que a satisfação na cama vai muito além da região íntima de uma pessoa. Sugestões de produtos para intensificar o prazer e dicas de higiene e prevenção de doenças também farão parte da programação. Castropil é o criador da primeira e única ducha higiênica descartável, produto com patente mundial.

A empresária Carla Geane, conhecida como o “fenômeno das palestras femininas”, vai abordar a autoestima e seus benefícios para tornar um relacionamento mais sadio e duradouro, mostrando a importância da criatividade e da segurança feminina. Ela falará também sobre prazer feminino, dicas de noites especiais e vai ensinar como fazer uma massagem sensual.

A sócia proprietária da Hot Pepper Sex Shop, Ana Luiza Migliavaca, fará a abertura do encontro. Ela aponta que ambos os palestrantes estarão fornecendo excelente conteúdo ao público. Kits de presentes e sorteios estarão na pauta do evento, que está sendo comercializado a valores extremamente acessíveis.

Ana Luiza está otimista com a perspectiva do encontro e da procura pelo público, “são pessoas que tentam apimentar sua relação”, reitera. Segundo a proprietária, o segmento vem crescendo. A própria Hot Pepepr Sex Shop se adequou à demanda de público, com “lojas claras, iluminadas, com vendedores treinados, que atuam praticamente como consultores”. O acolhimento ao consumidor é importante. “As pessoas contam suas históricas e buscam até conselhos e isso faz com que elas voltem às lojas “.

Com uma equipe integrada por 12 colaboradores, a Hot Pepper conta com duas unidades na Capital, uma no Centro Histórico, na Avenida Otávio Rocha, e outra na Avenida Cristóvão Colombo. Ana Luíza salienta que são públicos diferentes que frequentam as lojas. No centro, são mulheres na faixa etária entre 25 e 45 e casais, com um ticket médio menor. Já na Cristóvão Colombo, o ticket é maior, recebendo igualmente mulheres adultas e casais, mas que costumam frequentar o estabelecimento aos sábados. Segundo ela, no centro, a loja é de passagem, enquanto no bairro Floresta os clientes vão, especialmente aos sábados, realizar suas comprar e explorar as novidades ofertadas. Otimista com o setor, Ana Luiza finaliza, dizendo que crescer está nos planos e adianta que as novidades ficam para 2020.

Os ingressos para o IntimaMente podem ser adquiridos pelo valor de R$ 35,00 através do link https://hotpeppe.rs/sympla. Os participantes receberão ao fim das palestras um kit especial da Intt Cosméticos. O evento é destinado ao público feminino, mas homens também poderão se inscrever.