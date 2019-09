LIDE promove evento para debater projeto CRESCE/RS com empresários

“Destravando os projetos de Desenvolvimento para o Estado” é o tema do café da manhã com empresários que será realizado pelo LIDE RS, na próxima quinta-feira (26/09), das 8h às 10h, no Porto Alegre Country Club (Rua Libero Badaró, 524 – Passo da Areia).

O encontro terá como palestrante o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Luís Augusto Lara, que vai falar sobre o projeto Cresce/RS, lançado recentemente e que está chamando a atenção da sociedade.

A iniciativa, liderada pela ALRS, com participação efetiva de entidades, federações empresariais, universidades e outros poderes, tem como finalidade monitorar e dar andamento a projetos de desenvolvimento econômico no Estado. São pelo menos 17 projetos que serão monitorados e destravados, alcançando assim seus reais objetivos.

“Esta mobilização do setor público e privado é extremamente importante. Os projetos e ações precisam ser concretizados, dentro dos prazos e orçamentos previstos. Os governos se sucedem, as administrações mudam, e os projetos ficam paralisados, é o que vimos até agora. E isto precisa mudar”, afirma o presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez.

