Master Gramado recebe Procuradores de Estado

O hotel Master Gramado receberá uma série de eventos importantes nesta semana. Na sexta-feira (02) a Procuradoria-Geral do Estado promoverá no local a quarta reunião do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG). O encontro tem o intuito de promover o intercâmbio permanente e buscar o aprimoramento dos serviços jurídicos.

Simultaneamente à reunião, o Master Gramado receberá o 28° Encontro Estadual dos Procuradores do Estado do RS e o III Congresso de Procuradores dos Estados da Região Sul, pela primeira vez no estado. Entre as presenças já confirmadas estão o governador Eduardo Leite, que integrará o painel de encerramento do III Congresso de Procuradores dos Estados da Região Sul, e o jornalista Caco Barcelos, que fará a abertura do 28° Encontro Estadual dos Procuradores do Estado do RS. As programações se estenderão também ao longo do sábado (03).

Deixe seu comentário: