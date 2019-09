Mostra Elite Design apresenta o que há de mais moderno em decoração de ambientes

Em grande estilo, a 3ª edição da Mostra Elite Design começa nesta sexta-feira (27), na sede do Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre (GPA). No local, 70 profissionais decoraram 40 ambientes, cada um com seu estilo, em um espaço de 3 mil m². Os visitantes poderão prestigiar o que há de mais moderno e elegante em lofts, cozinhas, sala de jantar, cinema, bar, restaurante, lounge, home-office, lavabo e paisagismo.

Arquitetos e designers trazem as últimas tendências do mundo na arte de decorar. São espaços impactantes na beira do Guaíba. A mostra segue até o dia 24 de novembro e o ingresso é R$ 40. O espaço fica aberto para visitação de quinta à sexta-feira, nos horários das 15h às 21h e nos sábados, domingos e feriados das 12h às 21h.

Outras informações pelo telefone (51) 98422-0050 ou (51) 99982-3814.

