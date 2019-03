Mourão afirma que há preconceito e desinformação sobre carreira militar

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse nesta terça-feira (26) que há preconceito e desinformação sobre a carreira militar. A afirmação foi feita enquanto o vice-presidente discorria a respeito da Reforma da Previdência, durante evento da Fundação Cultural do Exército, no Rio de Janeiro. “Estamos vivendo essa primeira fase do nosso governo, onde o objetivo primordial é que a gente consiga realizar a nova Previdência. Ela atinge tanto o público civil como o público militar. Existe, por outro lado, uma série de preconceitos, desinformação e falta de conhecimento sobre as peculiaridades da profissão militar”, pontuou, em depoimento à TV NBR.

A proposta de reforma previdenciária previa superávit de R$ 97,3 bilhões em dez anos. Entretanto, como foi apresentada uma reestruturação da carreira militar que custará mais R$ 86,85 bilhões aos cofres públicos no período, o superávit passará para R$ 10,45 bilhões.

Deixe seu comentário: