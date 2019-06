Nova diretoria da ADPERGS será empossada hoje

Nesta segunda-feira (17), às 19h30, no Foyer do Grêmio Náutico União, acontecerá a posse da nova diretoria da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (ADPERGS) para o biênio 2019/2021. Confira abaixo os novos membros da atual gestão:

Diretoria

Presidente: Juliana Coelho de Lavigne

Vice-Presidente Institucional: Clóvis Adão Pizzamiglio Bozza Neto

Vice-Presidente Jurídico-Legislativo: Maria de Fátima Záchia Paludo

Vice-Presidente Administrativo-Financeiro: Grazziane Tonel

Secretária-Geral: Jimenes Mary Rosa de Araújo

Diretora de Aposentados e Pensionistas: Zeida Leal Prates de Sans Zanotto

Diretora Social e Cultural: Márcia Helena Cunha de Sá

Diretor de Interior: Maína Ribeiro Pech

Diretora da Assistência à Saúde: Bárbara Bernardes de Oliveira Sartori

Conselho Deliberativo

Titulares

Adriana Hervé Chaves Barcellos

Adriana Fagundes Burger

Adriana Birnfeld Praetzel

Deisi Sartori

Rafaela Consalter

Andrey Régis de Melo

Cristiano Bertuol

Suplentes

Cassandra Sibemberg Halpern

Sirlei Terezinha de Souza Feijó

Felipe Facin Lavarda

Letícia Ana Basso

Alcindo Strelow

Luciana Ribeiro Amin

Lucas Lorea Gonçalves

Conselho Fiscal

Titulares

Luciana Artus Schneider

Nilda Maria Fernandes Maurmann

Raphael Varella Coelho

Antônio David Ebert

Suplentes

Adriana Hervé Chaves Barcellos

Bárbara Lenzi

Felipe Facin Lavarda

Aline Lovatto Telles

