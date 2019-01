Nova presidência no Conselho da Gramadotur

O empresário do setor da gastronomia, Josiano Schmitt, encerra seu mandato como presidente do Conselho da Gramadotur e em reunião promovida na quarta-feira (09), na ExpoGramado, Telmo de Freitas Gomes, foi eleito para assumir como novo Presidente do Conselho da Gramadotur.

Ele substitui Josiano que vinha comandando a gestão do Conselho, formado por representantes de todas as entidades de Gramado. Ele representava a Abrasel na entidade e Telmo Gomes atua pelo Convention & Visitors Bureau. Schmitt foi o presidente por dois anos e três meses do conselho de administração da Autarquia e comemora antecipadamente os resultados do Natal Luz.

“Encerramos no domingo (13) uma edição que ficará na memória de muitas pessoas tamanha beleza e emoção, mas não só isto, em termos de administração foi uma edição que gerou lucro para a entidade. Importante lembrar que em outras épocas foi necessário recorrer ao caixa da Prefeitura para viabilizar o evento”, destacou Josiano afirmando ainda que “todas as pessoas que compõe o Conselho e toda a equipe técnica de trabalho da Gramadotur foram fundamentais neste processo. Juntos mantivemos a transparência e o profissionalismo em cada decisão, com foco no desenvolvimento do nosso destino”.

A agenda de eventos de Gramado já foi planejada até 2020 e está disponível para toda comunidade. “A ideia é que todos planejem seus negócios baseados nestas datas programadas” afirma Schmitt. Com a eleição do novo presidente, Josiano também encerra sua participação no Conselho, pois o estatuto da Autarquia prevê o rodízio de representantes ao término de três anos.

O Conselho de Administração é deliberativo e tem o objetivo estratégico de definir junto com os Executivos todas as ações e direcionamentos, planejando e executando os eventos, fomentando o turismo de Gramado, bem como a aplicação do orçamento da autarquia e da utilização da Taxa de Turismo Sustentável.

Datas dos eventos definidos pela Gramadotur:

2019

Páscoa em Gramado – 29 de março a 21 de abril.

Festa da Colônia – 1º a 19 de maio.

Festival de Cinema – 15 a 24 de agosto.

Festival de Gastronomia – 05 a 22 de setembro.

Natal Luz – 24 de outubro a 12 de janeiro.

2020

Páscoa em Gramado – 20 de março a 12 de abril.

Festa da Colônia – 30 de abril a 17 de maio.

Festival de Cinema – 14 a 22 de agosto.

Festival de Gastronomia – 04 a 20 de setembro.

Natal Luz – 22 de outubro a 10 de janeiro.

Deixe seu comentário: