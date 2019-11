Acontece Novos cessionários desembarcam no Porto Alegre Airport

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Restaurantes e lojas são inauguradas e, em breve, aeroporto contará com mix de serviços para melhor atender os passageiros

Novos cessionários chegam ao Porto Alegre Airport. Com as obras de ampliação e reforma que iniciaram em março de 2018, quem circula pelo Terminal de Passageiros percebe os benefícios da nova estrutura – mais ampla, melhor iluminada e com um padrão internacional de serviço, segurança e operações.

E, para complementar as novidades, estamos trabalhando para deixar o aeroporto recheado de lojas e restaurantes que deixarão a passagem pelo Porto Alegre Airport ainda mais agradável e gostosa.

O norte-americano Johnny Rockets abriu no Porto Alegre Airport sua primeira operação em aeroportos. Além do clássico burguer and fries, a unidade possui exclusivo cardápio de café da manhã típico americano, com opções de panquecas e waffles.

Outra novidade abrindo as portas é a DFA (Duty paid) no embarque doméstico. Com uma área de 704,29m², a operação já queridinha dos viajantes, será uma loja de nível internacional com um design que convida o passageiro a percorrer todo o espaço (conceito walkthrough), proporcionando uma experiência de compra única. Entre outras, a nova loja terá marcas como Chanel, Jean Paul Gaultier, JBL, além de uma grande variedade de bebidas importadas e vinhos da região.

A Casa do Pão de Queijo está presente com dois estabelecimentos, e abrirá mais dois, tanto na área pública quanto na sala de embarque doméstico, esperando você com um café quentinho e o pão de queijo saindo do forno.

Novos restaurantes como a Pizza Hut e Juice&Toast, rede especializada em oferecer opções saudáveis em aeroportos, também estarão tanto na área pública, e quanto na sala de embarque doméstico. Na sala de embarque internacional, os passageiros poderão aguardar a hora do voo no Snoopy Café.

Também estão pousando no Porto Alegre Airport o exclusivo Cidade Porto Alegre, a Casa Bauducco, que oferece o serviço de cafeteria e um empório com produtos exclusivos da marca, o McDonald’s, o Bellgaleto e a Bella Gulla. Origem Coffee, Deltaexpresso e Subway já desembarcaram na área pública do aeroporto. Rei do Mate e Bocattino Box permanecem atuando no aeroporto. A Lugano, localizada em frente ao check-in doméstico, oferece a operação de cafeteria aliada à venda de chocolates.

Aqueles que precisam permanecer no aeroporto por algum tempo poderão visitar as lojas Cameron, L’Occitane, Loft, Scuderia a e a Tapera. Em breve, poderão conferir as novidades da Boutique do Sul, Degustar, Rabusch e a Vidalle-Acessórios Para Quem Ama Viajar, ou então conferir os últimos lançamentos da Lojas Renner – com 695 m², esta é a primeira operação da rede em um aeroporto.

A Hudson News também está de malas prontas. Serão quatro operações – uma na área pública, duas no embarque doméstico e uma no embarque internacional, em um total de 157 m², que oferecerão uma variedade de produtos incluindo: bebidas, snacks, guloseimas, livros, revistas e jornais, eletrônicos, acessórios de viagem e souvenires.

Alguns serviços também já estão disponíveis como Brocker Turismo, Citral, Engraxate, Lotérica, farmácia Panvel, Protec Bag, Turistur e Veppo (central de venda de passagens intermunicipais). E se na correria o seguro viagem foi esquecido, um quiosque/loja da Assists Card estará disponível, em breve, para os viajantes.

“Estamos procurando a melhor oferta possível para nossos passageiros. Queremos que eles tenham uma experiência de compra que atenda às suas maiores expectativas. Para isso, buscamos trazer conceitos inovadores, quebrando a oferta comercial clássica dentro de um aeroporto. Nosso foco é oferecer o melhor aos nossos passageiros, à comunidade aeroportuária e à população do Rio Grande do Sul”, afirmou o diretor Comercial da Fraport Brasil, Juan José Sánchez.

A previsão é de que até o final do ano os passageiros já possam contar com diversas opções de alimentação e serviços no Porto Alegre Airport.

