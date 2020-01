Tecnologia O iPhone 12 deve chegar com potência de computador

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Chip A14 seria equiparável ao Intel Core i7 hexa-core do MacBook Pro (Foto: Reprodução)

O iPhone 12, previsto para este ano, pode vir equipado com processadores A14 com performance comparável ao MacBook Pro de 15 polegadas. Essa janela de desempenho colocaria o processador no mesmo patamar de alguns dos chips mais poderosos da Intel para notebooks, além de consumir menos energia. A possibilidade foi levantada por Jason Cross, colunista especializado em produtos da Apple do site Macworld.

Segundo Jason, o ponto principal que daria à Apple a possibilidade de produzir um processador para celulares análogo a um chip usado em um laptop está na migração para um processo de manufatura de 5 nanômetros (nm). Atualmente, a Apple utiliza a arquitetura de 7 nm nos processadores A13.

De forma resumida, o processo de manufatura do processador informa a medida de distância que existe entre componentes internos do chip. Quanto menor essa distância, mais componentes cabem no interior do chip (o que explica o ganho de performance), além de ter impacto no consumo de energia.

Espera-se que o processo de 5 nm permita que um processador tenha 80% mais componentes lógicos (elementos como os transistores, que são acionados ou desligados para realizar o processamento). Na prática, isso se traduz em um processador que pode rodar 15% mais rápido que um equivalente de 7 nm consumindo a mesma energia, ou então rodar na mesma performance, mas gastando 30% menos.

Jason Cross usa esses números para uma análise que especula o que é possível em termos de capacidade de processamento no A14. Nas contas de Jason, é possível que um A14 apareça com a capacidade de somar 5.000 pontos no teste de benchmark de multi-core do Geekbench, ferramenta que avalia a performance bruta de todos os núcleos do processador.

Os 5.000 pontos são a janela de um i7 hexa-core da Intel usado nos MacBooks Pro de 15 polegadas. Para fins de comparação, os Snapdragons mais rápidos do mundo pontuam na faixa de 3.000 pontos atualmente.

Vale lembrar que processador da Apple para celular fazer bonito mesmo contra PCs não é algo inédito. Em alguns cenários específicos, o A13 Bionic supera os super poderosos Core i9 9900K e Ryzen 9 3900X de Intel e AMD, respectivamente.

