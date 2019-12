Acontece Poa.hub impulsiona surgimento de startups e soluções para cidade

Desde março de 2017, o hub ajudou a projetar 217 empresas.

Inaugurado há dois anos e meio, o poa.hub tornou-se a principal ferramenta da Prefeitura de Porto Alegre para impulsionar novos empreendedores. Desde sua fundação, em março de 2017, centenas de startups que passaram pela avenida da Azenha, 295, receberam apoio técnico especializado para o desenvolvimento de negócios e o fortalecimento de mercado em uma Capital que ambiciona tornar-se referência em inovação.

Até o momento, o hub já gerou pelo menos 690 empregos, ajudou a projetar 217 empresas e abriga atualmente outras 23. Além de ambiente de coworking, o espaço oferece sala multiuso e local adequado para realização de eventos. Em mais de 400 workshops, milhares de empreendedores participaram de discussões sobre como expandir o ecossistema inovador da cidade.

De acordo com o prefeito Nelson Marchezan Júnior, é dever da gestão pública atrair novos talentos e fomentar o desenvolvimento para melhorar a qualidade de vida da população. “Nossa meta é dar todo o apoio necessário para fortalecer as empresas e permitir que elas busquem soluções que ajudem a transformar o futuro da Capital”, afirma.

Entre os cases de sucesso, estão a startup Agenciou, que conecta proprietários de imóveis com imobiliárias parceiras para acelerar vendas; e o serviço de E-commerce O Amor É Simples, focado na comercialização de vestidos para cerimônias de casamento não tradicionais.

“Buscamos criar um ambiente coletivo para que startups no estágio inicial encontrem ajuda para validar seu modelo de negócio com os clientes”, explica o assessor técnico da Diretoria de Inovação de Porto Alegre, Carlos Eduardo Aranha. Alguns fatores, segundo ele, foram importantes para a mudança de atitude dos porto-alegrenses, como o surgimento de parques tecnológicos, a boa safra de hubs públicos e privados e a organização social.

Lançado em 2018, o Pacto Alegre foi o ápice dessa mudança de pensamento dos porto-alegrenses no sentido de que a cidade pode ser mais moderna, inteligente e eficiente. A agenda estratégica – que envolve Ufrgs, PUCRS e Unisinos, em parceria com a prefeitura, pretende transformar a Capital em referência em inovação e qualidade de vida. “Acreditamos muito nos empreendedores da cidade. O poa.hub é a materialização disso, um coworking público, com posições de trabalho que permitem trocar experiências, aproximar startups do mercado, conectar aceleradoras e gerar desenvolvimento econômico”, finaliza o diretor de Inovação da prefeitura, Paulo Ardenghi.

Inovação na Capital – Hoje, o segmento em Porto Alegre é dividido da seguinte forma:

Parques Tecnológicos

Tecnopuc – O Parque Científico e Tecnológico da PUCRS estimula a pesquisa e a inovação por meio de ação simultânea entre academia, instituições privadas e governo. Atualmente, abriga mais de 170 organizações e soma mais de 7 mil postos de trabalho.

Zenit – É o parque científico e tecnológico da Ufrgs, responsável por oferecer estrutura física para novas empresas e estimular atividades de pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras à sociedade.

Incubadoras

Tecnopuc Startups – Ambiente no Tecnopuc que estimula startups a serem competitivas para atuar no mercado.

Hestia – Espaço que abriga novos empreendedores e soluções inovadoras na Ufrgs.

Cei – Integra ao Instituto de Informática da Ufrgs, desde 1996 incentiva a criação e o desenvolvimento de empresas, oferecendo suporte técnico a projetos de inovação tecnológica.

Icbiot (Ufrgs) – A Incubadora Empresarial do Centro de Biotecnologia apoia empresas nas áreas de saúde, agroindústria e meio ambiente, além de promover ensino e treinamento de recursos humanos.

I-Lab – A Incubadora de Negócios da ESPM-Sul oferece suporte administrativo, gerencial e acompanhamento aos alunos de graduação e pós-graduação da universidade interessados em montar o próprio negócio.

Hubs de inovação

Fábrica do Futuro – Instalado na antiga fábrica Wanda Hauck, é um ecossistema que reúne e impulsiona iniciativas inovadoras ao mesclar arte e tecnologia.

Nau – O espaço oferece coworking e salas privativas no clube Gondoleiros, no bairro São Geraldo

Oca – A caxiense Oca Brasil abriu ambiente no Moinhos de Vento com capacidade para abrigar empresas e startups de qualquer porte, eventos de até 200 pessoas, ambientes de coworking e células de inovação.

UFO – Hub instalado em uma ala do Hotel Plaza São Rafael, no centro da Capital, que funciona como um acelerador de novos negócios.

Ecosys727 – Ecossistema de empresas no bairro Santana que reúne negócios independentes e cultura pós-digital.

Vila Flores – Comunidade de práticas colaborativas formada em 2012 por artistas, empreendedores criativos e sociais e produtores culturais localizada em um complexo arquitetônico no Quarto Distrito.

Área 51 – Espaço criativo que reúne cerca de 200 pessoas distribuídas em 25 empresas e iniciativas.

Distrito Empreendedor – Amiente colaborativo no bairro Auxiliadora que oferece coworking, salas de reunião, estúdio de gravação, biblioteca, área de lazer e conexões com startups e empresas inovadoras.

Centro de Inovação em Saúde da Santa Casa – O Programa de Inovação em Saúde, parceria da Santa Casa de Misericórdia com a Techtools Ventures, pretende acelerar mais de 100 startups nacionais e internacionais, além de investir em aproximadamente 20 empresas.

Instituto Caldeira – Com previsão de inauguração em 2020, o distrito no bairro Navegantes funcionará como ponto de encontro entre startups sugeridas por universidades e empresas consolidadas.

Startups de saúde (health techs)

As health techs são empresas com propostas inovadoras para desenvolver soluções e dar uma respostas às deficiências na área de saúde no país. Atualmente, existem 40 no Rio Grande do Sul e 13 na Capital.

