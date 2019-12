Polícia Polícia Federal realiza operação contra o tráfico internacional de drogas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

Quadrilha enviava cocaína para o exterior Foto: PF/Divulgação PF/Divulgação Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (12), a Operação Médio do Sinos para desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e fraudes processuais no Rio Grande do Sul.

Os agentes cumpriram três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão nas cidades de Novo Hamburgo, Santa Vitória do Palmar e Jaguarão, além do bloqueio de bens e valores de pessoas e empresas ligadas à quadrilha.

As investigações iniciaram em abril, a partir da apreensão de 21 quilos de cocaína em Jaguarão. A droga teria como destino o Uruguai. Depois, foram interceptados outros carregamentos de entorpecentes enviados pelo bando ao país vizinho.

Segundo a PF, as apurações apontaram para o uso de empresas de fachada, em Jaguarão e Novo Hamburgo, que serviriam de base de apoio para o tráfico de drogas e para a lavagem do dinheiro.

