Presidente do SindiRádio participa de encontro com o Ministro da Justiça e evento “Rádio – Mercado em Sintonia”, promovidos pela Abert

A presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e TV do Rio Grande do Sul, Christina Gadret, esteve nesta quarta-feira, dia 25 de setembro – Dia Nacional do Rádio -, com o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, em encontro promovido pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, em São Paulo. Na ocasião, Moro apresentou propostas para governo e imprensa agirem juntos no combate à criminalidade.

Durante a tarde, Christina participou do evento “Rádio – Mercado em Sintonia”, que trouxe dados relevantes e atualizados sobre a força do Rádio.