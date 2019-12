Rio Grande do Sul PRF prende motorista que dirigia um caminhão boiadeiro em São Leopoldo e apreende com ele 88 quilos de cocaína

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2019

O motorista então informou que trazia a droga e a arma do Paraná e que receberia R$ 5 mil pelo transporte Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Na manhã deste sábado (14), na BR 116, em São Leopoldo, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um traficante e apreendeu com ele 88 quilos de cocaína e uma pistola 9 milímetros.

Durante ação de combate à criminalidade, foi abordado um caminhão boiadeiro, com placas do Paraná, que transitava sem carga. Ao ser indagado pelos policiais sobre o caminhão, o motorista de 51 anos, de Foz do Iguaçu, entrou em contradição e apresentou nervosismo excessivo.

No decorrer da verificação do veículo e dos documentos, os policiais desconfiaram dos pneus do caminhão, e durante a desmontagem encontraram 88,16 quilos de cocaína e 1 pistola calibre 9mm. O motorista então informou que trazia a droga e a arma do Paraná e que receberia R$ 5 mil pelo transporte. O homem foi preso e encaminhado para a polícia judiciária.

Números

Desde o início do ano, a PRF no RS apreendeu quantidades expressivas de cigarros e drogas no Estado, com aumento, até o momento, de 22,19% nas apreensões de cigarros, saltando de mais de 5,7 milhões de maços em 2018 para mais de 7 milhões em 2019; 31,50% nas apreensões de crack, com 158,51 kg em 2018 contra 379,84 kg apreendidos em 2019; e a cocaína, que teve um destacado aumento de 102,40% em relação a 2018, quando foram apreendidos 452,31 quilos, e agora em 2019 já chegando a 915,46 quilos, quase uma tonelada de cocaína apreendida.

O enfrentamento qualificado à criminalidade, em especial aos delitos transfronteiriços, é um dos eixos de atuação prioritários da instituição, e os resultados alcançados são desdobramentos de um planejamento tático que estabeleceu um modelo de policiamento orientado por inteligência, de investimentos em soluções tecnológicas e do treinamento especializado dos agentes.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário