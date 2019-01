Rádio Grenal apresenta equipe para transmissão do “Gauchão”

A equipe da Rádio Grenal transmite a partir deste domingo, 20 de janeiro, o Campeonato Gaúcho 2019. Entre as transmissões de estúdio, serão 40 pessoas envolvidas na cobertura pelas regiões da Serra, Vale do Rio Pardo, Zona Sul, Noroeste e Vale dos Sinos. A equipe da Grenal – entre nomes consagrados e novos talentos – irá percorrer mais de 3 mil quilômetros em busca de todos os detalhes da principal competição que abre o calendário do futebol brasileiro.

Na força-tarefa da transmissão, a Grenal conta com o maior narrador de Gre-Nais do Estado, Haroldo de Souza, com 170 clássicos. Além disso, a integração entre jovens e experientes locutores consolidam o intenso trabalho, que ainda leva aos ouvintes os comentários do ex-árbitro Diego Real, que já apitou mais de 40 jogos no Campeonato Gaúcho.

Rádio Grenal Gauchão

Ao todo, a jornada envolverá sete cidades e 12 clubes – e seus clássicos estádios – com muitas histórias que serão contadas pela frequência FM 95.9, além dos detalhes completos nas transmissões ao vivo, pela página oficial do Facebook: facebook.com/radiogrenaloficial, pela Net, no canal 300, pela Oi TV, no canal 974. Mais informações ainda podem ser obtidas pelo site radiogrenal.com.br e no aplicativo da Rádio Grenal.

A Rede Pampa de Comunicação

Único grupo de comunicação do Estado 100% gaúcho, a Rede Pampa engloba veículos de comunicação na televisão, rádio, jornal e internet. Com 18 emissoras de rádio – que figuram como líderes em audiência e oferecem programações personalizadas para cada público -, trata-se de um dos maiores grupos de comunicação do Sul do País.

A extensa lista de emissoras inclui a TV Pampa, que atinge mais de 83% da população do RS, e o Jornal O Sul, com conteúdo diário gratuito no portal de notícias e no periódico digital.

