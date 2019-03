Rossi & Zorzanello celebra 31 anos com evento internacional

A principal empresa organizadora de eventos turísticos e corporativos da Serra Gaúcha, a Rossi & Zorzanello Eventos e Empreendimentos, de Gramado, comemora 31 anos na próxima segunda-feira, dia 1º de abril. A empresa foi fundada pelas executivas Silvia Zorzanello (In memoriam) e Marta Rossi, em 1988. Desde então, se tornou uma grande alavanca para o fomento do Turismo na Serra Gaúcha e no Rio Grande do Sul, concebendo e organizando mais de 2 mil eventos próprios e terceirizados. Destaque para seus grandes cases de sucesso: a Feira Internacional de Turismo de Gramado – FESTURIS (que já teve 30 edições), o Chocofest (que está em sua 21ª edição) e a Gramado Summit (em sua 3ª edição).

A empresa celebrará os 31 anos com um grande evento internacional que inicia na próxima segunda-feira, dia 1º de abril (data da fundação da empresa) em Gramado/RS. É a Junta FIASEET Gramado que reunirá mais de 180 executivas de Turismo de sete países na Serra Gaúcha. São donas de agências, hotéis e empreendimentos turísticos de sete países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, Paraguai e Peru…

