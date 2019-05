Segundo dia da Feira Brasileira do Varejo reúne ícones nacionais e locais na Fiergs

A Feira Brasileira do Varejo (FBV) teve seu segundo dia, em Porto Alegre, na Fiergs. Nesta quarta-feira (29), o evento foi dividido em quatro grandes áreas: Moda; Franquia, Serviços e Conveniências; Marketing, Gestão e Relacionamento; e Teconologia e Relacionamento.

Nessa data, as palestras com personalidades do meio empreendedor iniciaram com o fundador e diretor criativo da Osklen, Oskar Metsavaht, que trouxe o tema “As Sustainable As Posible”. Mais tarde, foi a vez da empreendedora, Cristiana Arcangeli, da Beauty’in, abordar o “Empreendedorismo e Inovação”.

Logo em seguida, o diretor de inovação da L’ Oreál, Andrea Iorio, palestrou sobre as “6 Competências Essenciais para Transformação Digital”. Na ocasião, também palestrou o líder de soluções de indústria da IBM Brasil, Ênio Garbin, sobre “Inteligência Artificial na Tranformação Digital do Varejo”.

Ainda foram abordados temas como “Pernambucanas -110 anos com Mindset de Startup”, com CEO da Pernambucanas, Sérgio Boriello, e “Transformação Digital na Prática”, com José Renato Hopf. Logo mais, a maquiadora, blogueira e empresária, Alice Salazar, trouxe para o público o tema “Construindo Negócios a partir da Maquiagem”. Ainda teve o vice-presidente de Customer Experience da SAP Brasil, Renato Ajauskas, abordando “A revolução da união dos dados operacionais com a experiência do consumidor”.

E fechando o segundo dia da FBV, o empreendedor, administrador e palestrante Fred Alecrim, trouxe o tema “Lidere para o sucesso” e, no mesmo horário, também foi a vez do empreendedor e professor, César Paz, palestrar sobre “A Economia da Experiência”.

Para o terceiro e último dia de feira , quinta-feira (30), a programação conta com mais um grupo de palestrantes e, os mais diversos temas do mundo varejista serão abordados:

MANHÃ

– 9h30: Walter Longo, CEO da Unimark, palestra sobre Gestão na Era Pós Digital.

– 10h50: o sócio fundador do Ornatus Group, Jae Ho Lee, com o tema, Morana: um case de sucesso e os desafios de empreender no atual cenário sóciopolitico-econômico do País.

TARDE

– 13h30: José Felipe Carneiro, cofundador da Wäls, trazendo o tema “Fermentando Sonhos”.

– 13h30: Santiago Uribe, antropólogo e chefe do Escritório de Resiliência de Medellín, aborda “Medellín Transformación Urbana Y Social”.

– 14h50: Camila Gaio, Youtuber e jornalista de moda e a jornalista Cláudia Matarazzo falam juntas sobre o tema: ” Estilo, Moda e Tendências”.

-14h50: Sócia-diretora da Recce Consultoria Econômica e economista -chefe da Icatu Seguros, Victória Werneck, aborda o tema: “O Mundo e o Brasil”.

– 16h10: Fernando Kimura, palestrante e professor, falará sobre o assunto “Marketing do Futuro!”

– 17h30: A diretora da Makeda Cosméticos, Sheila Makeda, comentará sobre “O Poder da autorealização”

– 17h30: O sócio-diretor da Ponta de Referência, Edmour Saiani, comentará sobre “O lado humano das marcas que vão construir o novo varejo” .

