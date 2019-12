Acontece Sementes de Gramado em todo o Brasil

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Foto: Miron Neto

Lançadas no final de outubro, as Sementes de Gramado, popularmente conhecidas como “eco-bombas” superaram todas as expectativas de venda. Até o momento, mais de 5 mil unidades já foram comercializadas, sendo a mais pedida a de Lavanda.

De acordo com a empresária Camila Almeida, o sucesso do produto se deve ao aumento da consciência ambiental nas pessoas. “Atualmente, há uma preocupação maior com a natureza, com o planeta, e as pessoas querem participar das mudanças, ser atuantes”, afirma ela, que completa: “É muito legal ver que as Sementes também estão sendo escolhidas como presente por turistas que vem a Serra Gaúcha e querem levar para suas cidades como mimo para amigos e familiares”.

As Sementes de Gramado consistem em pequenas bolas de argila, com sementes dentro, que podem ser de Lavanda, Amor Perfeito e Hortênsia. O tempo de germinação após molhar ou plantar as “eco-bombas” varia de 25 a 30 dias.

Dos 12 pontos de vendas iniciais, o produto, hoje, já pode ser adquirido em 60 locais diferentes de Gramado ou Canela, como parques, hotéis e restaurantes ou, ainda, pela internet, através de link no Instagram da marca @sementesdegramado. O objetivo é chegar a 100 pontos até o final deste ano.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário