Trust Coworking já tem 40% de ocupação

Inaugurado em 18 de junho, o Trust Coworking já conta com 40% de seus espaços ocupados. Cerca de um mês e meio após a abertura oficial, o empreendimento confirma a escolha dos empresários por espaços corporativos compartilhados. Entre as empresas que aderiram ao moderno e diferenciado ambiente está a Nestlé, multinacional suíça do setor de alimentos e bebidas que já locou posições de trabalho no coworking, seguindo a tendência mundial.

Localizado na Av. Carlos Gomes 300, principal avenida de negócios de Porto Alegre, o Trust Coworking conta atualmente com organizações dos mais variados segmentos, entre eles representação comercial, mercado financeiro, energias renováveis, assessoria empresarial e e-commerce.

Com um terraço aberto no sétimo andar de mais de 150m² e próprio para eventos corporativos, o Trust Coworking oferece planos flexíveis e aluguéis de estações individuais, escritórios privativos e virtuais e sala de reuniões. Além disso, o local disponibiliza uma Sala Multiuso, localizada no andar térreo, com estrutura completa para a realização de eventos corporativos, workshops, palestras e conferências para até 50 pessoas.

