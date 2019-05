Turma de Agrônomos da UFSM/1973 comemora com o senador Luis Carlos Heinze

Senador Luis Carlos Heinze, ao lado da esposa Sandra, comemorou 45 anos de formatura dos agrônomos da AFA/73 da UFSM.

A turma do Curso de Agronomia 1973 da UFSM , a AFA/73 realizou este ano mais uma comemoração de formatura . Foi no último final de semana. O grupo comemorou 45 anos. Na turma de empresários , professores , servidores públicos está o senador Luis Carlos Heinze . Na comemoração realizada na fazenda do agrônomo Valdecir Sovernigo em Jataí, Goiás com direito a show de artistas como o Grupo Clave de Sol e o Guri de Uruguaiana, convidado a falar, o senador LuisCarlos Heinze, engenheiro agrônomo integrante da turma, lembrou “a convivência com colegas que se tornaram grandes amigos. Com minha esposa Sandra Batista Heinze, compartilhei vivências com as famílias de todos os colegas. “. A comemoração da AFA 73 acontece a cada dois anos.

Deixe seu comentário: