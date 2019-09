Unisinos Conecta: oportunidade para experimentar a vida universitária

Na quarta-feira, 25 de setembro, a Unisinos recebe estudantes de Ensino Médio e demais interessados em cursar uma graduação para experimentarem um dia na vida universitária. O evento Unisinos Conecta é uma oportunidade para que os alunos conheçam o Campus São Leopoldo, interajam e tirem dúvidas sobre cursos. Na programação, estão previstas mais de 200 oficinas práticas e gratuitas, intercaladas no período entre 8h e 21h30.

As atividades acontecem por todo o campus, sobretudo na Arena (Centro Comunitário). O evento também conta com orientação profissional e troca de ideias com coordenadores e veteranos dos cursos de graduação. Nessa edição, um espaço foi pensado para mostrar na prática cada uma das modalidades de ensino ofertadas na Unisinos: presencial, híbrido e EAD.

E tem mais, o Conecta contará com os espaços LAB, que informa sobre a plataforma de personalização do percurso formativo dos graduandos da Universidade; e Graduação Pro, onde será possível tirar todas as dúvidas sobre o conceito “Reprograme o curso da sua vida” que permite que o estudante escolha a sua trajetória acadêmica de acordo com seu propósito de vida e com os desafios que o futuro apresentará.

No evento, é possível tirar dúvidas sobre vestibular, transporte, conveniências, financiamento, entre outros assuntos. Ficou interessado? Outras informações em unisinos.br/conecta.

Programa Unisinos Conecta

O Unisinos Conecta é um programa de relacionamento com as escolas de Ensino Médio da região e seus alunos. A iniciativa promove atividades durante todo o ano para que os estudantes vivam a Universidade e tenham experiências profissionais antes mesmo de fazer o vestibular. O evento Unisinos Conecta acontece duas vezes ao ano, uma em São Leopoldo e outra em Porto Alegre.

Deixe seu comentário: