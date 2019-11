Vagas de empregos no Litoral Norte prometem movimentar a economia local

A tradicional Temporada Verão do Acqua Lokos Parque Hotel, inicia no dia 30 de novembro, visando compor seu quadro de colaboradores para a próxima estação, a empresa abrirá 100 vagas de emprego temporárias para as mais diversas áreas: administrativo; vendas; bilheteria; portaria; guarda-volumes; atendimento ao público; estacionamento; hotelaria; fazendinha; limpeza; limpeza de piscinas; enfermaria e divulgação. A gestão da entidade também prevê o surgimento de outras 100 oportunidades de trabalho indiretas (franqueados e revendedores).

De acordo com a diretora da empresa, a psicopedagoga Jomara Souza, para alguns cargos é necessário ter experiência em carteira, já para outros não. “Apesar da economia brasileira estar num período de lenta recuperação é muito gratificante podermos disponibilizar empregos e desta forma poder ajudar muitas famílias a se reorganizar financeiramente”, afirma.

Gerente de recursos humanos do Acqua Lokos, o psicólogo Rafael Werres, ressalta a importância dos candidatos não deixarem para comparecer no último dia. “Sempre ocorre uma grande procura pela possibilidade de contratação, desta forma é importante as pessoas se organizarem para não ficar de fora da seleção. As oportunidades de vínculo empregatício no momento são temporárias, porém existe a possibilidade da admissão se efetivar para o ano todo, como de fato vem ocorrendo nos últimos anos”, explica.

Os interessados deverão comparecer nos dias 7 e 13 de novembro, às 9h da manhã para retirada de fichas e na sequência realizarem as entrevistas, que ocorrerão até as 17h. O Acqua Lokos Parque Hotel está localizado na Estrada do Mar, km 50 em Capão da Canoa (Entre Arroio Teixeira e Curumim).

Documentação necessária: Carteira de Trabalho (CTPS); 2 fotos 3×4; cópia RG; cópia CPF; cópia título de eleitor; cópia comprovante de residência; cópia da certidão de nascimento; CPF dos filhos menores de 14 anos e cópia da carteira de vacinação dos filhos menores de 07 anos.

Complexo de lazer

O parque gaúcho que é considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil é referência como um dos pontos turísticos mais procurados na região litorânea do Estado.

O encerramento da Temporada Inverno acontecerá no dia 24 de novembro, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Verão 2020 que está programada para começar no dia 30 de novembro.