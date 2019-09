Vem aí a “peiX)aria”. A proposta é incentivar o consumo do peixe, movimentado o setor. A programação inicia dia 9 e se estende até o dia 13, na Capital

A semana de programação voltada à gastronomia do pescado, ressignificando a lembrança e uso do peixe na dieta das famílias move o peiX)aria de 9 a 13 de setembro, em Porto Alegre (RS). Com apoio institucional da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), seccional RS, “peiX)aria” intenciona mobilizar a cadeia do pescado no Estado por meio de um desafio gastronômico para universitários, jantar de criatividade experimental, campanha para clientes de bares e restaurantes da Capital e região metropolitana e e-book com receitas regionais de pescado. A programação do peiX)aria integra a Semana do Pescado nacionais, pois são iniciativas locais que objetivam promover o pescado.

Desafio Gastronômico

Muitas são as atrações inseridas na programação da “peiX)aria”. Uma delas o Desafio Gastronômico Universitário, dia 9, aberto para alunos de faculdades de gastronomia e cursos afins. O objetivo é desenvolver pesquisas e receitas culinárias, utilizando pescado e ingredientes típicos, habituais no Rio Grande do Sul, dessa forma homenageando a cultura/história local. O preparo será realizado no food-coworking Criativos Compulsivos (Av. Guaíba, 4.670 – Vila Assunção), na Zona Sul da Capital, com pescado da Japesca. As inscrições são gratuitas em www.sympla.com.br.

Criatividade Experimental

Do dia 10/09, terça-feira, das 19 às 21h30, é a vez do “peiX)aria” Criatividade Experimental, um jantar na Criativos Compulsivos, sob o comando da chef Jacqueline Kalkmann. A proposta é degustar insumos locais e sustentáveis, cultivados em águas recirculantes, como as tilápias, temperos e hortaliças da aquaponia comercial (combinação de aquicultura com hidroponia) da AQP Brasil, de Triunfo (RS). Os ingressos estão disponíveis em www.sympla.com.br ou pelo e-mail contato@criativoscompulsivos.com.br.

Movimentação em bares e restaurantes

De 11 a 13/09, quarta a sexta-feira, entra na agenda o cliente dos bares e restaurantes na Capital e região metropolitana e que encontra nos estabelecimentos que aderirem ao “peiX)aria” Bares e Restaurantes quatro maneiras de aproveitar a semana: com inovação (novas formas de preparo do peixe), desconto (promoção individual e para grupos) e mimo (pequeno presente para quem escolher um prato a base de pescado).

E-book “peiX)aria”

No dia 13 de setembro, sexta-feira, das 16h30 às 18h30, na Ciao Pizzeria Napoletana (Mercado Público de Porto Alegre – Largo Jornalista Glênio Peres 1), um encontro vai celebrar o lançamento do e-book peiX)aria 2019 Porto Alegre – Receitas do Sul, com receitas do Desafio Gastronômico Universitário, entre outros temas, e degustar pizza com frutos do mar. Assinam a publicação o trio que cocriou o “peiX)aria”: a gestora de projetos, Maria Elisabete Haase-Möllmann; a assessora de comunicação Maria Inês Möllmann e a empreendedora na Sai Dessa – Economia Criativa, Luciana Braun Reis.

A tradicional Peixaria Japesca, sediada no mercado Pùblico da Capital, com cerca de 50 anos de atividades no segmento, apoia a iniciativa.

