Vem aí o II Simpósio Nacional de Educação, dias 25 e 26 de julho, no auditório do MP

Numa realização do Tribunal de Contas do Estado, em parceria com o Comitê Técnico da Educação, Instituto Rui Barbosa, Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) e Abracom, acontece nos dias 25 e 26 de julho, o II SINED (Simpósio Nacional de Educação). O evento ganha palco no Auditório do Ministério Público, na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto) e as inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo endereço eletrônico www.tce.rs.gov.br/IISINED

O Comitê Técnico da Educação do IRB (CTE-IRB) foi criado em 2018, formado por representantes dos órgãos de controle, com o objetivo de desenvolver estudos e propor medidas capazes de induzir o atendimento das metas e estratégias dos planos de educação nacional, estaduais e municipais. Quem preside o Comitê é o Conselheiro Cezar Miola, do Tribunal de Contas do RS.

