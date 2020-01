Acontece Volta às aulas: confira 5 dicas para a compra do material escolar do seu filho não virar um bicho de 7 cabeças!

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

A época é de férias, mas engana-se quem acredita que está cedo para pensar na volta às aulas – principalmente no que envolve o planejamento para as compras de materiais escolares. Pensando nisso, a TRIS preparou uma série de dicas que podem auxiliar pais e filhos a passar tranquilamente por esse momento tão importante e primordial no retorno à rotina e, ainda por cima, economizar. Confira a lista:

1. Não deixe para a última hora!

Algo que é para ser tão legal e divertido não precisa virar um estresse. Além disso, deixando a compra dos materiais para depois, você corre o risco de não encontrar tudo o que precisa, ou prefere, da lista.

2. Dê preferências a materiais de boa qualidade.

Parece ser meio óbvio, mas não é não! Dar preferência a materiais de qualidade impacta não apenas na segurança do seu filho e no que ele produz, mas também no bolso. Materiais que duram mais são um investimento e ajudam as crianças a dar importância, desde jovens, a eles, fazendo-as com que valorizem e prolonguem a vida útil de seus itens.

3. Prefira lápis de madeira e não de resina termoplástica.

Você sabia que existem lápis que não são de madeira? Os lápis de plástico quebram com mais facilidade e também não entregam a mesma pigmentação – além disso não são uma alternativa sustentável quando pensamos no meio ambiente, tendo em vista que o microplástico pode ficar por milhões e milhões de anos na superfície, mesmo depois de reciclado. O Mega Soft Color da TRIS, por exemplo, é uma ótima opção de lápis de madeira, com muita cor e maciez.

4. Torne esse momento único!

A compra de material escolar é quase como um rito de passagem para a criança, então, convide-a para fazer parte dos próprios acontecimentos! Faça com que seu filho se sinta parte do processo e se empodere daqueles materiais que o acompanharão por um bom tempo. Entender a jornada da escolha e sentir pertencimento na tomada de decisão gera autonomia e aumenta a percepção de responsabilidade na vida dos pequenos.

5. Não é porque o ano passou que você precisa comprar tudo de novo!

Materiais escolares não são descartáveis! Antes de sair comprando tudo que está na lista, que tal dar aquela verificada no que dá aproveitar? Estão aptos para uso mas mesmo assim você quer comprar uma edição nova? Que tal doar, então? Deixar material parado na gaveta não está com nada. Tem muita criatividade no mundo esperando um empurrãozinho para se transformar em coisas incríveis!

Para acertar na compra e deixar a volta às aulas do seu filho ainda mais divertida, a TRIS possui alguns lançamentos de materiais escolares. Confira:

Lápis de cor TRIS Mega Soft Color – Os lápis de cor Mega Soft Color têm cores vibrantes, são super macios e possuem ótima pigmentação. Preço médio de venda (varia conforme a loja): R$ 12,00

Giz TRIS Mega Gel Color – O Giz Mega Gel Color tem cores super vibrantes, excelente cobertura de cor e produz efeito aquarelável. Além da maciez incomparável, o corpo é rígido e retrátil. O giz também é prático e resistente / Preço médio de venda (varia conforme a loja): R$ 39,00

Lápis multicolorido TRIS Rainbow – O lápis multicolorido Rainbow é uma tendência que esbanja cores e alegria, assim como o arco-íris. Preço médio de venda (varia conforme a loja): R$ 4,00

Marca Texto Pastel TRIS Liqeo 4 unidades – A linha de marcadores Liqeo possui tinta líquida, com alta qualidade. A ponta é chanfrada e é o nível de tinta fica visível / Preço médio de venda (varia conforme a loja): R$ 35,00

Canetinha Hidrocor TRIS Mega Color 12 cores – As Canetinhas Hidrocor Mega Color têm muito rendimento e cores ultra intensas. Elas ficam até 72 horas destampadas sem secar / Preço médio de venda (varia conforme a loja): R$ 9,90

