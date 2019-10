Webinar gratuito explica como investir nos EUA e aplicar para o visto EB-5

A EB5 Capital, empresa que há 11 anos ajuda investidores de mais de 60 países a imigrarem com sucesso para os Estados Unidos por meio do Programa EB-5, promove nesta quinta-feira (03), das 17h às 18h (horário de Brasília), o webinar “Entendendo como investir em EB-5”.

Gratuita, a ação tem como objetivo explicar detalhadamente ao público brasileiro os trâmites para investir nos Estados Unidos e como aplicar para o visto EB-5. Serão abordadas também as mudanças que o Programa EB-5 terá a partir de novembro.

O webinar será conduzido por quatro especialistas desta área: Gustavo Marchesini, gerente de relacionamento com investidores brasileiros da EB5 Capital; Edward Beshara, sócio-gerente do Beshara Global Migration Law Firm; Fernanda Cortes, advogada associada na Beshara Global Migration Law Firm; e Luciana Fernandez, advogada e representante do Grupo Latitude na América Latina.

Criado em 1990 pelo governo americano, o Programa EB-5 visa atrair investimento estrangeiro, impulsionar a economia local e gerar empregos, e oferece a oportunidade de obter o green card, que dá direito a residência permanente em solo americano. Hoje, valor mínimo de investimento é de US$ 500 mil. A partir de novembro, vai saltar para US$ 900 mil.

As vagas para participar do webinar são limitadas. Inscrições pelo link: https://tinyurl.com/y4elhn8e.

