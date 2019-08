Ypiranga Poker Clube realiza maior evento de poker do Rio Grande do Sul em setembro

O Ypiranga Poker Clube, em parceria com a Federação Gaúcha de Poker, irá realizar uma série de competições do jogo no Plaza São Rafael, em Porto Alegre, entre os dias 4 e 11 de setembro. Sócios do clube apresentaram o evento à Rede Pampa na Expointer nesta quarta-feira (28). Este será o maior evento de poker que o Rio Grande do Sul já teve, com estimativa de mais de 2 mil jogadores inscritos. A competição contempla todos os países, mas a maioria dos participantes reside na América Latina.

A competição irá garantir premiação de R$ 1 milhão no evento principal. Além disso, entre 10% e 15% dos competidores também serão premiados com valores menores. O valor da inscrição é de R$ 1.000,00. A abertura do evento será feita pelo governo estadual, que há cerca de cinco anos reconhece a modalidade como prática esportiva.

O poker como esporte já é praticado há anos, mas só tem sido reconhecido de maneira clara há pouco tempo. O campeonato brasileiro, atualmente, é o segundo maior do mundo, perdendo apenas para o mundial, que ocorre em Las Vegas. O que poucos sabem é que o poker já é homologado no ministério dos Esportes e vem ganhando respeito e reconhecimento da sociedade como uma prática que exige muita concentração, treinamento e estudo, estimulando a parte sensorial e inteligível, além de contribuir com a socialização das pessoas. Estima-se que existam cerca de 8 milhões de brasileiros praticantes.

De acordo com o secretário estadual adjunto do Esporte e Lazer, Jader Maretoli, a competição é uma forma de trazer credibilidade e visibilidade ao esporte. Ele também ressalta a importância de trazer ações e competições de poker ao RS para que possam movimentar a economia e o turismo do RS.

Serviço

Quando? Dia 4 a 11 de setembro

Onde? Plaza São Rafael, Avenida Alberto Bins, 514, Centro de Porto Alegre