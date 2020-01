Tecnologia Zpass: clube de descontos e benefícios é novidade no mercado gaúcho

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2020

Plataforma já oferece descontos em 136 empresas distribuídas em mais de 10 segmentos de consumo em Porto Alegre e iniciando parcerias em Canoas, Gramado e no litoral gaúcho Foto: Divulgação Plataforma já oferece descontos em 136 empresas distribuídas em mais de 10 segmentos de consumo em Porto Alegre e iniciando parcerias em Canoas, Gramado e no litoral gaúcho (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Já imaginou acessar num só aplicativo aquele desconto no delivery do restaurante, o cartão fidelidade da pet shop, o sorteio daquela marca de vestuário que você adora e muitas outras promoções em produtos e serviços?

Assim é o Zpass, criado por empreendedores gaúchos e que funciona como um clube de descontos e benefícios online. O app já possui 136 empresas ativas (e outras 180 em fase de cadastro) de 10 segmentos diferentes.

Já acumula uma base de 1.141 usuários, antes mesmo do lançamento oficial (atualmente funciona em versão Beta, enquanto novos recursos são testados e validados com o público). Atualmente, os estabelecimentos contemplam as cidades de Porto Alegre, Canoas, Gramado e Capão da Canoa. O objetivo é em dois anos expandir para ao menos outras quatro capitais e suas respectivas regiões metropolitanas, somando mais de 1 mil empresas na plataforma.

Os empresários gaúchos por trás da empreitada, Wyllian Meller e Bernardo Longhi Desessards, investiram cerca de R$ 435 mil no negócio, incluindo desenvolvimento, pesquisas, capacitação e prospecção. Os sócios estão constantemente analisando o mercado, conversando com empresas e usuários para acrescentar novas ferramentas ao aplicativo.

Como funciona o clube:

O usuário se cadastra gratuitamente no app, podendo verificar todos os tipos de benefícios e suas respectivas empresas. Após identificar o interesse poderá se associar ao clube Zpass pagando uma anuidade de R$99,90. Ao realizar a adesão, o usuário terá um cadastro e um QR Code para apresentar nos estabelecimentos parceiros e usufruir dos benefícios.

Um dos grandes diferenciais é que o Zpass não oferece apenas um, mas sim cinco diferentes formatos de benefícios. Sendo assim, ao explorar as categorias de interesse, o usuário encontra a marca de sua preferência e então acessa o que aquele estabelecimento pode lhe oferecer e entre as opções estão: (1) desconto direto na loja/delivery, (2) programa de fidelidade, (3) recomende e ganhe e (4) sorteio. Além destes quatro formatos, existe ainda um quinto, o (5) “ganhe dinheiro indicando”, que oferece recompensas em dinheiro aos sócios do clube por cada novo membro que se associa na plataforma através de suas indicações.

“Trabalhamos com empresas de todos os segmentos para que os usuários não precisem instalar um aplicativo para cada segmento que procuram”, explica Wyllian Meller. Atualmente é possível encontrar produtos e serviços das áreas de Alimentação, Beleza, Saúde, Pet Shop, Entretenimento, Automotivo, Educação, Moda e Imobiliário. “A experiência do Zpass é inovadora, pois combina economia + renda extra, disponibilizadas por 5 tipos de benefícios”, complementa Bernardo Longhi.

Conheça melhor cada um dos benefícios e diferenciais do Zpass para seus sócios:

Desconto direto e no delivery:

Os descontos oferecidos são ilimitados, ou seja, não possuem restrições de quantidade para utilização, conforme praticado por outras empresas. Atualmente os percentuais chegam a 100% off em determinados produtos e serviços.

Programa de fidelidade:

O Zpass realiza o gerenciamento virtual dos cartões de fidelidade de todos os sócios. Essa ferramenta elimina a possibilidade do sócio de perder seu cartão e ter que começar outro do zero, como acontece com cartões físicos. Além disso, as empresas cadastradas na plataforma com seus programas de fidelidade, geralmente oferecem 1 produto gratuito a cada 5 compras, uma proporção bem mais interessante que outros existentes no mercado.

Recomende e ganhe:

No Zpass as empresas cadastradas podem ainda oferecer presentes aos sócios que recomendarem seus produtos e serviços a novos clientes, presenteando também o cliente indicado. Por exemplo: na academia Bio Express, ao indicar um amigo que efetive um plano anual, você ganha 2 Planos mensais de presente. Ou ainda: na Sotto pizzaria, ao você indicar uma pessoa que realize seu evento no local, você e seu indicado ganham uma pizza cada, por conta da casa.

Ganhe dinheiro indicando:

O Zpass também proporciona ao sócio a oportunidade de criar uma fonte de renda extra residual a partir de indicações de novos membros para o clube. No recurso “Ganhe dinheiro indicando” do app cada sócio controla seus ganhos gerados por cada novo membro que se associa ao clube através de seu código de indicação.

Sorteios e desafios:

As empresas cadastradas realizam frequentemente pelo app sorteios de seus produtos e/ou serviços para os sócios do clube Zpass. E o próprio aplicativo também lança desafios mensais entre os associados, bonificando os mais engajados e influentes. Atualmente o prêmio divulgado é um iPhone 11 PRO e as perguntas são lançadas em lives semanais no Instagram @zpass.app.

Diferenciais para as empresas que aderem ao Zpass:

– As empresas cadastradas no app recebem uma ferramenta de gerenciamento em que conseguem montar relatórios completos de todos os clientes, suas preferências, assiduidades, entre outros;

– Não é cobrada nenhuma taxa de adesão das empresas;

– As empresas escolhem os descontos e benefícios que gostariam de proporcionar aos sócios, ou seja, não são forçadas a oferecer um desconto mínimo;

– O app realiza campanhas de marketing direcionadas para cada segmento de produtos e serviços, baseado em suas ferramentas de estudo das experiências e rotina dos usuários, o que resulta em maior visibilidade às marcas parceiras e mais chances de elas aumentarem seu fluxo de vendas;

– O Zpass absorve todo o custo de implantação da empresa na plataforma sem causar mudanças na rotina das empresas e sem custo.

Como surgiu a ideia do Zpass?

Em 2006 ao observar o modelo utilizado por cooperativas para realizarem compras com o fim de baixar os preços, tendo como base um alto volume de compra, Wyllian identificou uma oportunidade de negócio.

Foi quando imaginou a possibilidade de criar um clube onde sua atividade seria a de intermediar a negociação de preços com diversas empresas para então oferecer seus produtos e serviços a uma grande demanda de interessados, por um valor mais atrativo.

Com a onda de compras coletivas gerada em 2008 nos Estados Unidos o empreendedor percebeu que estava no caminho certo. Em 2010 surgiu o Peixe Urbano no Brasil e a partir de então a ideia de compras coletivas se espalhou no País.

Se consolidava aquele formato idealizado por ele lá em 2006: em que uma pessoa/empresa negociava por milhares de pessoas com o objetivo de levar uma alta demanda para as empresas em troca de preço baixo.

Em 2011, com empresas fortes como Peixe Urbano no mercado, Wyllian desanimou e parou de pensar em desenvolver seu próprio clube de compras coletivas. No início de 2013 foi trabalhar em São Paulo em uma empresa de engenharia, onde adquiriu um enorme conhecimento de gestão.

Em 2016, após todas as crises financeiras do país, voltou a lhe chamar atenção aquele projeto que havia idealizado dez anos antes. Porém agora com a ideia de criar não só os descontos, mas outros tipos de benefícios que ajudassem as pessoas a economizar e também a ganhar dinheiro.

Deu início então às pesquisas sobre como poderia colocar em prática uma empresa que fizesse realmente diferença na vida das pessoas. Se desligou da empresa de engenharia e começou a focar no que é hoje o Zpass.

Entrevistou mais de 2 mil pessoas e após identificar que seu modelo de negócio caminhava no rumo certo, iniciou a fase de captação de empresas parceiras e desenvolvedores para criar o aplicativo. Após mais uma desmotivação com o primeiro fornecedor, finalmente em 2018 encontrou o parceiro que faltava, a empresa Be220, com a qual firmou sociedade.

Em janeiro de 2019 começaram a desenvolver o Zpass e captar empresas de todos os segmentos para o clube. Em agosto deste ano contrataram sua primeira sede, em Porto Alegre, no Flowork e em outubro disponibilizaram o aplicativo nas lojas Apple Store e Play Store para o público, mas ainda sem lançar oficialmente.

Daqui pra frente o objetivo é cada vez melhorar mais a experiência do usuário no app, oferecer uma alternativa de renda extra aos membros do clube e ao mesmo tempo aumentar seu poder de compra, oferecendo as melhores empresas, com os melhores descontos, na palma de sua mão!

Voltar Todas de Tecnologia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário