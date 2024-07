Rio Grande do Sul Polícia Civil gaúcha realiza apreensão recorde de cocaína

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com mais de 500 toneladas, material estava em endereço monitorado no bairro Mathias Velho. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após oito meses de investigação, a Polícia Civil gaúcha realizou na manhã dessa segunda-feira (1º) a maior apreensão de cocaína da história da corporação: mais de 500 quilos. A droga estava em um endereço não informado no bairro Mathias Velho, em Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre. Um homem foi preso em flagrante por tráfico e dois conduzidos para interrogatório.

O primeiro indivíduo possui diversos antecedentes criminais, inclusive por esse tipo de crime. Estima-se que o prejuízo causado ao esquema pela operação seja superior a R$ 15 milhões.

Titular da 3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico (Din-Denarc), responsável pelo caso, Gabriel Borges detalhou que a apuração teve em sua origem o recebimento de informações de que duas organizações criminosas com ramificações na cidade haviam formado uma espécie de consórcio para trazer grande quantidade do entorpecente ao Estado. A droga chegava ao Brasil tanto por via aérea quanto terrestre.

“Nos últimos dias intensificamos o monitoramento e acabamos descobrindo possíveis locais de armazenamento”, relatou o delegado. “Um homem foi preso com a cocaína em um primeiro imóvel, ao passo que um segundo indivíduo que estava em um veículo foi conduzido para depoimento. Mas foi no segundo imóvel, no bairro Mathias Velho, que os policiais apreenderam mais de meia tonelada da droga. Já o terceiro elemento, encontrado em imóvel contíguo, também foi levado para prestar informações.”

O diretor de Investigações do Narcotráfico, delegado Alencar Carraro, reiterou o fato de essa ter sido a maior apreensão de cocaína já registrada em toda a história da Polícia Civil no Rio Grande do Sul. Ele atribuiu a façanha às investigações qualificadas e ao combate permanente ao crime organizado:

“Esse trabalho é resultado da estratégia de enfrentamento às organizações criminosas e do combate ao narcotráfico, sempre buscando a descapitalização do crime organizado e a responsabilização criminal de lideranças do tráfico de drogas, quebrando a logística e estrutura do crime organizado”.

Porto Alegre

A mesma Delegacia também prendeu em flagrante na Zona Norte de Porto Alegre um homem com diversos materiais ilícitos. Dentre os itens estavam drogas, armas-de-fogo, joias em ouro, dinheiro, veículo de luxo e até uma sirene do tipo “giroflex”, utilizado por profissionais da área da segurança.

—

O indivíduo tem 33 anos e antecedentes por tráfico de drogas, porte de arma de fogo de uso restrito, furto qualificado e estelionato. Ele entrou na mira da corporação depois que denúncias apontaram a atuação de um sujeito como vendedor de entorpecentes com alto grau de pureza, por meio de serviço de tele-entrega.

Ainda conforme os relatos, o investigado utilizava o dinheiro obtido com as drogas para então comprar e revender ouro, a fim de “lavar” os recursos. Em sua lista de clientes de artigos em ouro estavam músicos e jogadores de futebol.

A abordagem e prisão foram realizadas quando ele saía de seu apartamento em um condomínio no bairro Humaitá. Ele carregava uma sacola recheada com maconha do tipo “camarão”, caracterizada pelo alto teor de THC (substância responsável pelo efeito “chapante”).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/1754126-2/

Polícia Civil gaúcha realiza apreensão recorde de cocaína

2024-07-01